Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek, sadece güçlü bir istek değil, aynı zamanda kararlılık ve azim gerektiren bir süreç. Bu yolculukta başarılı olmuş kişilerin hikayeleri ve görselleri, sizlere ilham kaynağı olabilir. İşte Reddit'ten derlediğimiz azim ve kararlılıkla kilo vermeyi başaran kişilerin ilham verici dönüşüm fotoğrafları…
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1. ''9 Ay / Kalori açığı yaptım''
2. ''4,5 ay | Ağırlık antrenmanı eklediğimden beri tartı hareket etmeyi bıraktı''
3. 8 ay
4. ''Kendimi çok daha iyi hissediyorum''
5. ''15 aylık spor salonu ilerlemesi''
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6. ''8 ay boyunca sürekli spor salonu, günlük 10k+ adım ve diyet.''
7. ''4 yıl / Ümitsizliğe kapılmamanız için hatırlatma''
8. ''72 ay / Zafer!''
9. 9 ay
10. 2 yıl
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11. '' 2,5 ay / Hedefime yarı yoldayım!''
12. 2019-2024
13. ''9 ay / Yarı düzenli egzersiz ve daha büyük öğünler''
14. 6 yıl
15. ''18 ay / Kocamla birlikte fitness yolculuğumuz gerçekten karşılığını verdi''
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