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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:42

Kilo vermek, sadece güçlü bir istek değil, aynı zamanda kararlılık ve azim gerektiren bir süreç. Bu yolculukta başarılı olmuş kişilerin hikayeleri ve görselleri, sizlere ilham kaynağı olabilir. İşte Reddit'ten derlediğimiz azim ve kararlılıkla kilo vermeyi başaran kişilerin ilham verici dönüşüm fotoğrafları…

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1. ''9 Ay / Kalori açığı yaptım''

1. ''9 Ay / Kalori açığı yaptım''

2. ''4,5 ay | Ağırlık antrenmanı eklediğimden beri tartı hareket etmeyi bıraktı''

2. ''4,5 ay | Ağırlık antrenmanı eklediğimden beri tartı hareket etmeyi bıraktı''

3. 8 ay

3. 8 ay

4. ''Kendimi çok daha iyi hissediyorum''

4. ''Kendimi çok daha iyi hissediyorum''

5. ''15 aylık spor salonu ilerlemesi''

5. ''15 aylık spor salonu ilerlemesi''
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6. ''8 ay boyunca sürekli spor salonu, günlük 10k+ adım ve diyet.''

6. ''8 ay boyunca sürekli spor salonu, günlük 10k+ adım ve diyet.''

7. ''4 yıl / Ümitsizliğe kapılmamanız için hatırlatma''

7. ''4 yıl / Ümitsizliğe kapılmamanız için hatırlatma''

8. ''72 ay / Zafer!''

8. ''72 ay / Zafer!''

9. 9 ay

9. 9 ay

10. 2 yıl

10. 2 yıl
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11. '' 2,5 ay / Hedefime yarı yoldayım!''

11. '' 2,5 ay / Hedefime yarı yoldayım!''

12. 2019-2024

12. 2019-2024

13. ''9 ay / Yarı düzenli egzersiz ve daha büyük öğünler''

13. ''9 ay / Yarı düzenli egzersiz ve daha büyük öğünler''

14. 6 yıl

14. 6 yıl

15. ''18 ay / Kocamla birlikte fitness yolculuğumuz gerçekten karşılığını verdi''

15. ''18 ay / Kocamla birlikte fitness yolculuğumuz gerçekten karşılığını verdi''

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