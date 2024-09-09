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Modern İlişki Sözlüğü: Rebound İlişki Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

etiket Modern İlişki Sözlüğü: Rebound İlişki Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 23:01

İnsanın kendini bir tampon ilişkide bulması dünyanın sonu değil. Çünkü bu durum herkesin başına gelebiliyor. Asıl önemli olan, rebound yani tampon bir ilişkiye girmiş olmanın nedenlerini ve sonuçlarını iyi anlamak.

O halde gelin, şu rebound meselesine bir açıklık getirelim!

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Rebound ilişki genellikle ayrılık yasından kurtulmak için başlar.

Rebound veya yara bandı ilişki, uzun süredir devam eden veya kişiyi çok etkileyen bir ilişkinin ardından, henüz eskisinin acısı geçmeden başlanan yeni ilişkiyi tanımlar. Ayrılık kararının sizin veya partneriniz tarafından verilmiş olması farketmeksizin her sonlanan ilişki kişide kayıp hissi yaratır. Öfke, utanç, özlem, rahatlama ve suçluluk gibi hisler arasında yoğrulan bu evrenin sağlıklı şekilde sonlanabilmesi için kabulleniş şarttır. Ancak her zaman bu 'kabulleniş' bu kadar kolay kabul edilmez ve sonuçta rebound, yani yara bandı veya tampon ilişkilere geçiş süreci başlar.

Rebound ilişki genellikle güvensiz bağlanma stillerinde ortaya çıkar.

Ayrılık acısını hafifletmek için başlayan rebound ilişki kişide tampon görevi görür. Altında ise bağlanma stili ile ilişkili birçok faktör bulunur. Kişinin erken çocukluk döneminde ailesiyle yaşadığı olumsuz bağı bir şekilde özel hayatına aktarması ve sonuç olarak karşı tarafa yeterince inanmadığı sağlıksız bir ilişki geliştirmesi, güvensiz bağlanma stilidir. Bunun sonucunda kişi kendini bir anda rebound ilişkide bulabilir.

Rebound ilişki çoğu zaman hızla başlar, çabuk ölür.

Rebound ilişkilerin birçoğu oldukça hızlı ve heyecanlı bir başlangıca sahiptir. Ayrılık sonrası kişi kendini bir anda yenilenmiş hissettiği bambaşka bir ilişkide bulur ve bundan büyük keyif alır. Çünkü ayrlık yasını ve hüznünü yaşama gereksinimi duymaz. Bu da oldukça cezbettirici fakat aynı ölçüde sağlıksızdır, nitekim ardından yoksunluk ve bitkinlik hislerini getirir.

Bazı rebound ilişkiler kişiye fayda sağlayabilir.

Rebound ilişki sayısı kimi zaman birden fazla olabilir. Kendi kendiyle yeterince baş başa kalamayan kişi aynı hatayı art arda yapmaya devam eder. Tekrar tekrar başlayıp sonlanan bu rebound ilişkiler kimi zaman kişi için aydınlatıcı da olabilir. Fakat çoğu zaman durum bunun tam tersidir.

Biten ilişki sonrası biraz yalnız kalıp hayatta ne istediğini anlamaya çalışmak önemlidir.

Bir dizi sosyal ve psikolojik altyapısı olan rebound ilişki, kişinin hayatına hızla aldığı insanı aslında tam olarak kabul edemediğini gösterir. Buna göre o kişiyi ya belirli bir çerçeveye yerleştirmeye çalışır ya da eski ilişkisinde yaşadığı sorunlardan ötürü onu suçlar. Özetle, ayrılık sonrası kişinin kendine yeterli vakit ayırıp iç sesini dinlememesi, rebound ilişkinin en temel nedenlerindendir.

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Ayrılık sonrası yas tutup üzülmek sonraki ilişkilerin sağlıklı olması adına oldukça önemlidir.

İnsanın bir eşyasını bile kaybettiğinde üzülmesi normal karşılanırken, söz konusu ilişkiler olduğunda duygular çoğu zaman arkaplana atılabilir. Oysa; yaşanmışlıklar, anılar ve paylaşımlar biten ilişkiyle birlikte yitip gittiğinden geride iyileşmeye ihtiyacı olan bir ruh kalması da normal karşılanmalıdır. Çünkü belirli bir yas süreci kişinin bazı farkındalıklar geliştirerek sonraki ilişkilerinde ne beklediğini veya ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olur.

Rebound ilişkilerin birçoğunda duygu yoğunluğu fazla değildir.

Rebound ilişki, eski ilişkinin bıraktığı acıdan kaçış için mükemmel bir alternatiftir ve karşı taraftan faydalanma amacı taşır. Bu amaç her zaman görünür değildir ve kişinin kendisi tarafından bile fark edilmeyebilir. Ancak süreç içinde eski ilişkinin yası ve hüznü hafifledikçe tampon ilişkiye de artık gerek kalmaz ve başlayan bu ilişki kendiliğinden yitip gider.

Rebound ilişkiler kişinin olumsuz ilişki deneyimini pekiştirebilir.

Rebound ilişkideki ana tehlike kişiye kendini daha kötü ve mutsuz hissettirmesidir. Çünkü eski yası unutmak için yenisine sıkı sıkı sarılan kişi, benzer hayal kırıklıklarına uğrayabilir ve olumsuz deneyimlerine yenilerini ekleyebilir. Bu durum, kişinin tekrar tekrar kırılması ve ilişkilerde aradığını bulamaması ile sonuçlanabilir.

Yaşanmayan her yas sonraki ilişkileri tehlikeli ve yorucu bir sürece sokar.

Ertelenen her yas kişiyi yaşaması gereken farklı duygusal süreçlere ilerletir. Bu duygular hemen ayrılık sonrası yaşanmasa bile aniden başka bir yerde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bilinçaltına atılan bu erteleme planı, her ne kadar iyi görünse de her yeni başlayan ilişkinin duygusal açıdan yorucu bir yük taşımasına neden olur.

Kimi zaman kişi başkasının tamponu olduğunu da fark edebilir.

Yara bandı olarak kullanmak bir tarafın seçimiyken, kimi zaman kişi kendini de yara bandı olarak kullanıldığı bir ilişkide bulabilir. Bu tabloyu fark etmek ise her zaman o kadar kolay olmayabilir. Ancak karşı tarafın henüz ayrılığı atlatamadığı bir süreçte ilişkiye başlanmışsa, akla rebound olduğunu getirmek kişiyi tampon olmaktan koruyabilir. Bunun için ise açık iletişim ve beklenti paylaşımı şarttır.

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Rebound sorunundan kurtulmak için kişinin her zaman içinde bulunduğu ilişkide kendini nasıl hissettiğini sorgulaması gerekli.

Rebound ilişkiler genellikle plansız ve bulanıktır. Bu tip bir düzen içinde iki taraf da gelecek planları hakkında net değildir, hatta bu konular çoğu zaman konuşulmaz bile. Ancak bu tip bir ilişkide olduğunu anlamanın en kolay yolu, karşı tarafı ilişkiye dair net cevaplar vermeye zorlamaktır. Alınan cevaplardan tatmin olmama durumunda ise sağlıksız olacak bir şeye baştan dur diyerek gelecek kırgınlıkları önlemek mümkün olabilir.

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