Modern İlişki Sözlüğü: Rebound İlişki Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Ertelenen her yas kişiyi yaşaması gereken farklı duygusal süreçlere ilerletir. Bu duygular hemen ayrılık sonrası yaşanmasa bile aniden başka bir yerde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bilinçaltına atılan bu erteleme planı, her ne kadar iyi görünse de her yeni başlayan ilişkinin duygusal açıdan yorucu bir yük taşımasına neden olur.