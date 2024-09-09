Modern İlişki Sözlüğü: Rebound İlişki Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

İnsanın kendini bir tampon ilişkide bulması dünyanın sonu değil. Çünkü bu durum herkesin başına gelebiliyor. Asıl önemli olan, rebound yani tampon bir ilişkiye girmiş olmanın nedenlerini ve sonuçlarını iyi anlamak.

O halde gelin, şu rebound meselesine bir açıklık getirelim!