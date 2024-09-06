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Midesinden Bir Alet Sandığı Dolusu Metal Çıkarıldı! Anahtar ve Çakı Yutan Genç Sosyal Medya Bağımlısı mı?

Midesinden Bir Alet Sandığı Dolusu Metal Çıkarıldı! Anahtar ve Çakı Yutan Genç Sosyal Medya Bağımlısı mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 11:34

Hindistan'da yirmili yaşlarındaki bir genç adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı gibi pek çok cisim çıkarıldı. Doktorlar, bir alet sandığı dolusu alet yutan gencin psikolojik durumu ve internet bağımlılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/08/30/lifesty...
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Yirmilerinin başındaki genç adamın midesinden bir alet sandığı dolusu tırnak makası, anahtar ve çakı benzeri cismin çıkarıldığı anlar, sosyal medyada viral oldu!

Yirmilerinin başındaki genç adamın midesinden bir alet sandığı dolusu tırnak makası, anahtar ve çakı benzeri cismin çıkarıldığı anlar, sosyal medyada viral oldu!

Viral Press'in haberine göre, ismi açıklanmayan hastanın sorunu, annesinin gardırop anahtarını bulamamasıyla orataya çıktı.

Oğluna anahtarların nerede olduğunu soran anne, aldığı cevap karşısında şok oldu: 'Onu yuttum' açıklamasını şaka sandı!

Oğluna anahtarların nerede olduğunu soran anne, aldığı cevap karşısında şok oldu: 'Onu yuttum' açıklamasını şaka sandı!

Daha sonra Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Motihari şehrinde hastaneye götürülen gencin yalan söylemediği ortaya çıktı. Yapılan ultrason çekiminin ardından gencin midesinde yuttuğu yabancı cisimler ortaya çıktı.

Baş cerrah Dr. Kumar ve ekibi, başarılı geçen operasyon ile gencin midesinden anahtarın yanı sıra tırnak makası ve çakı da çıkardı.

Baş cerrah Dr. Kumar ve ekibi, başarılı geçen operasyon ile gencin midesinden anahtarın yanı sıra tırnak makası ve çakı da çıkardı.

Hastanede tedavisi devam eden gencin annesi, oğlunun bu yaptığına sosyal medya ve internet bağımlılığının sebep olduğunu söyledi. Ekran önünde geçirdiği aşırı zaman, zihinsel sağlığını etkiliyor!

Zihinsel sağlığını etkiliyor: Hastanın durumunun iyi olduğunu paylaşan Dr. Kumar, çocuğun davranışlarının aşırı akıllı telefon kullanımından ektilendiği yönündeki iddiaları destekledi.

Zihinsel sağlığını etkiliyor: Hastanın durumunun iyi olduğunu paylaşan Dr. Kumar, çocuğun davranışlarının aşırı akıllı telefon kullanımından ektilendiği yönündeki iddiaları destekledi.

Resmi bir teşhis henüz koyulamayan gencin 'zorlayıcı bir şekilde yuttuğu' bir zihinsel sağlık sorunu olduğu düşünülüyor. Benzer sorunların ise genellikle küçük çocuklar, otizm spektrum bozuklukları, zihinsel engellilik ve şizofreni gibi bozukluğu olan kişilerde görüldüğü de biliniyor.

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