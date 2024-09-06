Midesinden Bir Alet Sandığı Dolusu Metal Çıkarıldı! Anahtar ve Çakı Yutan Genç Sosyal Medya Bağımlısı mı?

Resmi bir teşhis henüz koyulamayan gencin 'zorlayıcı bir şekilde yuttuğu' bir zihinsel sağlık sorunu olduğu düşünülüyor. Benzer sorunların ise genellikle küçük çocuklar, otizm spektrum bozuklukları, zihinsel engellilik ve şizofreni gibi bozukluğu olan kişilerde görüldüğü de biliniyor.