Midesinden Bir Alet Sandığı Dolusu Metal Çıkarıldı! Anahtar ve Çakı Yutan Genç Sosyal Medya Bağımlısı mı?
Midesinden Bir Alet Sandığı Dolusu Metal Çıkarıldı! Anahtar ve Çakı Yutan Genç Sosyal Medya Bağımlısı mı?
Kaynak: https://nypost.com/2024/08/30/lifesty...
Hindistan'da yirmili yaşlarındaki bir genç adamın midesinden anahtar, tırnak makası ve çakı gibi pek çok cisim çıkarıldı. Doktorlar, bir alet sandığı dolusu alet yutan gencin psikolojik durumu ve internet bağımlılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte, detaylar...
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Yirmilerinin başındaki genç adamın midesinden bir alet sandığı dolusu tırnak makası, anahtar ve çakı benzeri cismin çıkarıldığı anlar, sosyal medyada viral oldu!
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Oğluna anahtarların nerede olduğunu soran anne, aldığı cevap karşısında şok oldu: 'Onu yuttum' açıklamasını şaka sandı!
Baş cerrah Dr. Kumar ve ekibi, başarılı geçen operasyon ile gencin midesinden anahtarın yanı sıra tırnak makası ve çakı da çıkardı.
Zihinsel sağlığını etkiliyor: Hastanın durumunun iyi olduğunu paylaşan Dr. Kumar, çocuğun davranışlarının aşırı akıllı telefon kullanımından ektilendiği yönündeki iddiaları destekledi.
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