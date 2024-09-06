Uçakta Panik Anları! Sarhoş Yolcu 30.000 Fitte Kokpite Girmeye ve Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı!

Mirror'a demeç veren yolculardan biri, 'Kabin ekibi harika ve çok cesurdu ancak yaşananlar çok üzücüydü.' şeklinde konuştu. EasyJet ekibinden gelen açıklamada ise, 'Bu tür olaylar nadir olsa da, taciz edici veya tehdit edici davranışlara müsamaha göstermiyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Ancak acil iniş yapan uçağın yolcuları geceyi otelde geçirmek zorunda kaldı!