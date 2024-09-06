Uçakta Panik Anları! Sarhoş Yolcu 30.000 Fitte Kokpite Girmeye ve Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı!
Uçakta Panik Anları! Sarhoş Yolcu 30.000 Fitte Kokpite Girmeye ve Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Londra'dan Yunanistan'ın Kos şehrine gitmek üzere Gatwick Havaalanı'ndan kalkan yolcu uçağında gergin anlar yaşandı. 30.000 fit yükseklikteki uçağın kokpitine girmeye çalışan sarhoş yolcu, uçak içi interkomu kırdı ve çıkış kapısını açmaya çalıştı!
İşte, detaylar...
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İngiltere'den Yunanistan'ın Kos şehrine giden bir yolcu uçağında, sarhoş bir yolcu 30.000 fitte kokpite girmeye çalıştı! Bununla da kalmayıp çıkış kapısını açmaya çalışan ve uçak içi interkomu kıran adam, yolcuları dehşete düşürdü.
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Sarhoş yolcu önce uçak içi interkomu kırarak ve mürettebatla çatışarak paniğe sebep oldu. Daha sonra türbülansa sinirlenerek uçuş ekibine müdahale etmeye kalktı!
"O çöp, kontrolü ele almam gerekiyor" dedi!
Polislerin uçağa gelip adamı tutukladığı ve kelepçeli olarak uçaktan indirdiği sırada yolcular tarafından alkışlandı.
"Kaptan Mike bizi güvenli bir şekilde karaya çıkarana kadar, panik yaratan kişiyi tuttuğu için alkışlıyoruz"
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