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Uçakta Panik Anları! Sarhoş Yolcu 30.000 Fitte Kokpite Girmeye ve Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı!

Uçakta Panik Anları! Sarhoş Yolcu 30.000 Fitte Kokpite Girmeye ve Çıkış Kapısını Açmaya Çalıştı!

Uçak
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.09.2024 - 09:13

Londra'dan Yunanistan'ın Kos şehrine gitmek üzere Gatwick Havaalanı'ndan kalkan yolcu uçağında gergin anlar yaşandı. 30.000 fit yükseklikteki uçağın kokpitine girmeye çalışan sarhoş yolcu, uçak içi interkomu kırdı ve çıkış kapısını açmaya çalıştı! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
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İngiltere'den Yunanistan'ın Kos şehrine giden bir yolcu uçağında, sarhoş bir yolcu 30.000 fitte kokpite girmeye çalıştı! Bununla da kalmayıp çıkış kapısını açmaya çalışan ve uçak içi interkomu kıran adam, yolcuları dehşete düşürdü.

İngiltere'den Yunanistan'ın Kos şehrine giden bir yolcu uçağında, sarhoş bir yolcu 30.000 fitte kokpite girmeye çalıştı! Bununla da kalmayıp çıkış kapısını açmaya çalışan ve uçak içi interkomu kıran adam, yolcuları dehşete düşürdü.

Sarhoş yolcu önce uçak içi interkomu kırarak ve mürettebatla çatışarak paniğe sebep oldu. Daha sonra türbülansa sinirlenerek uçuş ekibine müdahale etmeye kalktı!

Sarhoş yolcu önce uçak içi interkomu kırarak ve mürettebatla çatışarak paniğe sebep oldu. Daha sonra türbülansa sinirlenerek uçuş ekibine müdahale etmeye kalktı!

EZY8235 sefer sayılı uçuş, Salı öğleden sonra Gatwick Havaalanı'ndan kalkarak Yunanistan'ın Kos şehrine gitmek üzereydi. Saat 4'te kalkış yapan uçak, sarhoş bir yolcunun pilotlara hakaret etmesi ve kontrolü ele geçirmeye çalışması üzerine, saat 6.50'de Münih'te acil iniş yaptı!

"O çöp, kontrolü ele almam gerekiyor" dedi!

"O çöp, kontrolü ele almam gerekiyor" dedi!

Uçağın türbülansa girmesi üzerine öfkelenen sarhoş adam, kokpitin kapısını açmaya çalıştı. Gerginliği son bulmayan şahsın agresif tavırları karşısında yolcular panik ve dehşet yaşadı. Çoğu yolcu gözyaşlarına boğulurken görüntüler telefon kameralarına da yansıdı. Bu sırada kabin ekibi ve diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.

Polislerin uçağa gelip adamı tutukladığı ve kelepçeli olarak uçaktan indirdiği sırada yolcular tarafından alkışlandı.

Polislerin uçağa gelip adamı tutukladığı ve kelepçeli olarak uçaktan indirdiği sırada yolcular tarafından alkışlandı.

Mirror'a demeç veren yolculardan biri, 'Kabin ekibi harika ve çok cesurdu ancak yaşananlar çok üzücüydü.' şeklinde konuştu. EasyJet ekibinden gelen açıklamada ise, 'Bu tür olaylar nadir olsa da, taciz edici veya tehdit edici davranışlara müsamaha göstermiyoruz.' ifadelerine yer verildi. 

 Ancak acil iniş yapan uçağın yolcuları geceyi otelde geçirmek zorunda kaldı!

"Kaptan Mike bizi güvenli bir şekilde karaya çıkarana kadar, panik yaratan kişiyi tuttuğu için alkışlıyoruz"

"Kaptan Mike bizi güvenli bir şekilde karaya çıkarana kadar, panik yaratan kişiyi tuttuğu için alkışlıyoruz"

Kabin ekibine yardım ederek dehşetin son bulmasını sağlayan kişiye ise yolcular böyle teşekkür ettiler.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Selina Meyer

Yine Easyjet uçuşu sndjdjf Tatile gidecekler diye bazı bekar ingilizler dehşet derecede sarhoş oluyor. Ve onların salak taşkınlıkları yüzünden ya uçuşlar ipt... Devamını Gör

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