Cinsel Hayatında Farklılıklara Ne Kadar Açıksın?

Evet, sen cinsellikte yeniliklere açık birisin ama istemediğin bir şeyi de sırf karşı tarafı tatmin etmek için yapmazsın. Bu nedenle senin için 'farklılık' olarak adlandırılabilecek şeyin ne olduğu çok önemli. Önce teklife bakar ona göre evet dersin. Seni heyecanlandırmayacak bir deneyim sana göre değil!