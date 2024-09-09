Cinsel Hayatında Farklılıklara Ne Kadar Açıksın?
Cinsel Hayatında Farklılıklara Ne Kadar Açıksın?
Cinsel hayatının yeteri kadar heyecanlı olduğunu düşünüyor musun? Peki sen yeniliklere ne kadar açıksın? Testi çöz ve cevabı öğren 😈
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Senin için cinsellikte en önemli şey ne?
3. Peki karşındaki insanı nasıl etkilersin?
4. Partnerin, daha önce yapmadığın bir şeyi denemek istese ne cevap verirdin?
5. Cinsellikte mekana ne kadar önem verirsin?
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