Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Cinsel Hayatında Farklılıklara Ne Kadar Açıksın?

etiket Cinsel Hayatında Farklılıklara Ne Kadar Açıksın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 23:46

Cinsel hayatının yeteri kadar heyecanlı olduğunu düşünüyor musun? Peki sen yeniliklere ne kadar açıksın? Testi çöz ve cevabı öğren 😈

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Senin için cinsellikte en önemli şey ne?

3. Peki karşındaki insanı nasıl etkilersin?

4. Partnerin, daha önce yapmadığın bir şeyi denemek istese ne cevap verirdin?

5. Cinsellikte mekana ne kadar önem verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Peki yatakta romantik biri misin?

7. Cinsellikte daha önce denemediğin ama merak ettiğin bir şey var mı?

8. Son olarak kendini seksi buluyor musun?

Senin deneyebileceğin başka yenilik kalmamış gibi!

Sen zaten cinsellik konusunda sınırlarını aşmışsın! Farklı şeylere her zaman açıksın ve bunu da partnerine belli etmekten çekinmiyorsun. Oldukça etkileyici ve karşı tarafı tatmin edici bir tavrın var ve bu konuda gerçekten iyisin. Farklılıklar senin için artık sıradan olmuş!

Sen "önce romantizm!" diyenlerdensin!

Sen cinsellikte romantizme daha çok önem veriyorsun o yüzden aşk senin için daha önemli diyebiliriz. Yeniliklere pek açık olmasan da fazla sıradan olmayı da pek tercih etmiyorsun. Sınırları çok zorlamamak kaydıyla cinsel hayatına heyecan katacak farklılıklara hayır demezsin gibi...

Senin için olayın ne olduğu önemli!

Evet, sen cinsellikte yeniliklere açık birisin ama istemediğin bir şeyi de sırf karşı tarafı tatmin etmek için yapmazsın. Bu nedenle senin için 'farklılık' olarak adlandırılabilecek şeyin ne olduğu çok önemli. Önce teklife bakar ona göre evet dersin. Seni heyecanlandırmayacak bir deneyim sana göre değil!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın