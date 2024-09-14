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Herkes Dünya'da Onlar Uzayda: Mahsur Kalan Astronotlardan İlk Açıklama Geldi

Herkes Dünya'da Onlar Uzayda: Mahsur Kalan Astronotlardan İlk Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.09.2024 - 08:53

Boeing'in Starliner aracıyla uzaya giden iki NASA astronotu, resmen uzayda mahsur kaldı. Uzay araçlarının bozulmasıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan iki astronotun aracı, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya boş bir şekilde döndü. Uzay görevleri yaklaşık 8 ay uzayan astronotlar, ilk kez açıklama yaptı.

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NASA, son olarak iki astronotunu Boeing havacılık şirketinin Starliner adlı uzay aracıyla uzaya göndermişti.

NASA, son olarak iki astronotunu Boeing havacılık şirketinin Starliner adlı uzay aracıyla uzaya göndermişti.

Haziran ayında gerçekleşen başarılı uçuşun ardından, astronotlar görevlerini tamamladı. Temmuz ayının başlarında ise astronotların Dünya'ya dönmeleri bekleniyordu.

Fakat son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz Boeing şirketi, bu kez de NASA'yı yarı yolda bıraktı.

Fakat son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz Boeing şirketi, bu kez de NASA'yı yarı yolda bıraktı.

Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşırken helyum sızıntıları olduğu fark edildi. Ayrıca reaksiyon kontrol iticilerinde teknik bir problem yaşandı.

Yaşanan problemin kısa sürede çözüleceği söylenmiş, astronotlar da "döneceğimize inanıyoruz" demişlerdi.

Yaşanan problemin kısa sürede çözüleceği söylenmiş, astronotlar da "döneceğimize inanıyoruz" demişlerdi.

NASA, son olarak Starliner aracının Dünya'ya boş dönmesine karar verildiğini açıkladı. Astronotlar ise Uzay İstasyonu'na yeni bir uzay aracının gelmesini bekleyecekler. Uzay İstasyonu'na yeni bir uzay aracı ise 2025 yılında gidecek!

Yaklaşık bir hafta önce, mahsur kalan astronotların uzay mekiği Dünya'ya döndü;

Aylardır uzayda olan astronotlardan ise ilk kez bir basın açıklaması geldi.

Aylardır uzayda olan astronotlardan ise ilk kez bir basın açıklaması geldi.

10 günlük uzay görevleri 8 aya kadar uzatılan astronotlar, yaşadıkları durumla ilgili ilk kez konuştu. Uzayda geçirdikleri süre için 'minnettar' olduklarını belirten NASA astronotları, Boeing ve NASA için herhangi bir kötü niyet hissetmediklerini söylediler.

Astronotlar, 'Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz ve sonunda eve dönecek bir araç bulacağımızı biliyoruz' açıklamasında bulundu.

Bu zorlu dönemi görevlerinin bir parçası olarak kabul ettiklerini söyleyen astronotlar, en çok da ailelerine duydukları özlemden bahsetti.

Bu zorlu dönemi görevlerinin bir parçası olarak kabul ettiklerini söyleyen astronotlar, en çok da ailelerine duydukları özlemden bahsetti.

Wilmore, küçük kızının lise son sınıfını kaçıracağını ve  büyük kızının üniversiteye dönmeden önce yaz tatili geçiremediklerini belirtirken Williams da kocasını ve köpeklerini özlediğini söyledi. 

Son olarak, uzaydan Dünya'yı izlemenin ise huzur verici olduğunu belirttiler.

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