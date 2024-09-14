Herkes Dünya'da Onlar Uzayda: Mahsur Kalan Astronotlardan İlk Açıklama Geldi
Herkes Dünya'da Onlar Uzayda: Mahsur Kalan Astronotlardan İlk Açıklama Geldi
Boeing'in Starliner aracıyla uzaya giden iki NASA astronotu, resmen uzayda mahsur kaldı. Uzay araçlarının bozulmasıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan iki astronotun aracı, geçtiğimiz günlerde Dünya'ya boş bir şekilde döndü. Uzay görevleri yaklaşık 8 ay uzayan astronotlar, ilk kez açıklama yaptı.
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NASA, son olarak iki astronotunu Boeing havacılık şirketinin Starliner adlı uzay aracıyla uzaya göndermişti.
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Fakat son zamanlarda adını genellikle felaketlerle duyduğumuz Boeing şirketi, bu kez de NASA'yı yarı yolda bıraktı.
Yaşanan problemin kısa sürede çözüleceği söylenmiş, astronotlar da "döneceğimize inanıyoruz" demişlerdi.
Aylardır uzayda olan astronotlardan ise ilk kez bir basın açıklaması geldi.
Bu zorlu dönemi görevlerinin bir parçası olarak kabul ettiklerini söyleyen astronotlar, en çok da ailelerine duydukları özlemden bahsetti.
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