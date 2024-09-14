Herkes Dünya'da Onlar Uzayda: Mahsur Kalan Astronotlardan İlk Açıklama Geldi

10 günlük uzay görevleri 8 aya kadar uzatılan astronotlar, yaşadıkları durumla ilgili ilk kez konuştu. Uzayda geçirdikleri süre için 'minnettar' olduklarını belirten NASA astronotları, Boeing ve NASA için herhangi bir kötü niyet hissetmediklerini söylediler.

Astronotlar, 'Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz ve sonunda eve dönecek bir araç bulacağımızı biliyoruz' açıklamasında bulundu.