Kimlik Bilgileri Çalınan Biri Ne Yapmalı? e-Devlet'ten Kontrol Edin!
Kimlik Bilgileri Çalınan Biri Ne Yapmalı? e-Devlet'ten Kontrol Edin!
Çalınan kimlik bilgileri, çok çeşitli şekillerde dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılabiliyor. Kötü niyetli hackerlar, çaldıkları kimlik bilgileriyle cep telefon hattı satın alabiliyor, hatta şirket kurabiliyor, bu bilgiler üzerinden illegal terör işlemleri yapılabiliyor.
Peki kimlik bilgileri çalınan birisi ne yapmalı? e-Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın!
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Kimlik bilgilerimiz, kullandığımız, kayıt olduğumuz bazı uygulamalar üzerinden kötü niyetli insanların eline geçebiliyor.
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Bugüne kadar pek çok kez vatandaşların kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme geldi.
Peki kimlik bilgisi çalınan bir kişi ne yapmalı?
Vatandaşların ayrıca rutin olarak e-Devlet'ten kontrol yapması gerekiyor.
"Birdenbire terör örgütüne yardım eden bir adam olarak görünürsünüz"
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