Kimlik Bilgileri Çalınan Biri Ne Yapmalı? e-Devlet'ten Kontrol Edin!

Kimlik bilgileri, hackerların eline geçtiği zaman bu insanlar bilgilerimizi illegal ortamlarda satabiliyor. Bunu engellemek için ise kimlik fotoğrafını veya fotokopisini herhangi bir yere vermeden önce, dikkatli olmak gerekiyor.

Ayrıca rutin aralıklarla e-Devlet üzerinden 'adınıza şirket açılıp açılmadığını, telefon hatta tanımlanıp tanımlanmadığını' kontrol etmeniz gerekiyor.