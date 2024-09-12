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Kimlik Bilgileri Çalınan Biri Ne Yapmalı? e-Devlet'ten Kontrol Edin!

Kimlik Bilgileri Çalınan Biri Ne Yapmalı? e-Devlet'ten Kontrol Edin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.09.2024 - 12:32

Çalınan kimlik bilgileri, çok çeşitli şekillerde dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılabiliyor. Kötü niyetli hackerlar, çaldıkları kimlik bilgileriyle cep telefon hattı satın alabiliyor, hatta şirket kurabiliyor, bu bilgiler üzerinden illegal terör işlemleri yapılabiliyor. 

Peki kimlik bilgileri çalınan birisi ne yapmalı? e-Devlet'ten kontrol etmeyi unutmayın!

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Kimlik bilgilerimiz, kullandığımız, kayıt olduğumuz bazı uygulamalar üzerinden kötü niyetli insanların eline geçebiliyor.

Kimlik bilgilerimiz, kullandığımız, kayıt olduğumuz bazı uygulamalar üzerinden kötü niyetli insanların eline geçebiliyor.

Bu durumda kimlik bilgilerimiz, bilgimiz dahilinde olmadan farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Dolandırıcılar, kimlik bilgilerinizle yeni bir telefon hattı açabiliyor, banka hesabı açabiliyor, hatta adınıza kredi bile çekebiliyor.

Bugüne kadar pek çok kez vatandaşların kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme geldi.

Bugüne kadar pek çok kez vatandaşların kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme geldi.

Son olarak pandemi döneminde veri sızıntısı olduğu ve 85 milyon kişinin kimlik bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Zaman zaman bu iddiaların ortaya atıldığı anlar oluyor.

Peki kimlik bilgisi çalınan bir kişi ne yapmalı?

Peki kimlik bilgisi çalınan bir kişi ne yapmalı?

TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Hukuk Çalışma Grubu Genel Sekreteri Resul Göksoy, kimlik bilgilerinin çalınmasına dair vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.

Öncelikle, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirildiği ve işlendiğinden şüphelenilmesi durumunda veri sorumlusu şirket veya şahıslara başvuru yapılması gerekiyor. 

Şirket veya şahıslara, bilgilerin hukuka aykırı kullanılıp kullanılmadığının sorulması gerekiyor.

İlgili şirketin başvuruya 30 gün içinde yanıt vermesi gerekli. Aksi takdirde, vatandaş Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) şikayette bulunabiliyor.

Vatandaşların ayrıca rutin olarak e-Devlet'ten kontrol yapması gerekiyor.

Vatandaşların ayrıca rutin olarak e-Devlet'ten kontrol yapması gerekiyor.

Kimlik bilgileri, hackerların eline geçtiği zaman bu insanlar bilgilerimizi illegal ortamlarda satabiliyor. Bunu engellemek için ise kimlik fotoğrafını veya fotokopisini herhangi bir yere vermeden önce, dikkatli olmak gerekiyor.

Ayrıca rutin aralıklarla e-Devlet üzerinden 'adınıza şirket açılıp açılmadığını, telefon hatta tanımlanıp tanımlanmadığını' kontrol etmeniz gerekiyor.

"Birdenbire terör örgütüne yardım eden bir adam olarak görünürsünüz"

"Birdenbire terör örgütüne yardım eden bir adam olarak görünürsünüz"

Göksoy, kimlik bilgilerinin yanlış insanların eline geçmesinin olası tehlikelerine de dikkat çekiyor. Uzman isim, 'Bir bakarsınız bilgisayardaki tüm kayıtlarınız değişmiş. Bir bakarsınız hatlarınız değişmiş. Kan grubunuz bile değişmiş olabilir. Kişisel veriler farklı yerlerden çıkabilir.' açıklamasında bulunuyor.

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