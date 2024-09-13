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Google Sokak Görünümü Avrupa'nın Çoğunda Bulunurken Neden Almanya'da Yok?

Google Sokak Görünümü Avrupa'nın Çoğunda Bulunurken Neden Almanya'da Yok?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
13.09.2024 - 16:48 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 16:55

Google Sokak Görünümü, neredeyse tüm dünyada kullanılabilirken Almanya'da neden bir beyaz boşluk olarak kalıyor?

Google, Almanya'ya iki kez giriş yapmaya çalıştı ancak her iki denemesi de başarısız oldu. Sebebi ise derin bir geçmişe dayanıyor.

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Almanya'nın mahremiyetle ilgili hassasiyetleri, uzun bir geçmişe dayanıyor. Almanya, 1970 yılında dünyada ilk veri koruma yasasını çıkararak kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem verdiğini gösterdi.

Almanya'nın mahremiyetle ilgili hassasiyetleri, uzun bir geçmişe dayanıyor. Almanya, 1970 yılında dünyada ilk veri koruma yasasını çıkararak kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem verdiğini gösterdi.

Bu yasa, Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerini paylaşma konusunda kendi kaderini tayin etme hakkını koruyordu.

Alman halkının mahremiyet konusundaki endişeleri, Nazi rejimi ve ardından gelen Doğu Almanya'nın gizli polis teşkilatları olan Gestapo ve Stasi dönemlerine dayanıyor. Bu dönemde insanlar, özel düşünceleri veya eylemleri nedeniyle ağır cezalar alabiliyor ve mahremiyetin yok sayıldığı bir ortamda yaşamaya zorlanıyordu.

Alman halkının mahremiyet konusundaki endişeleri, Nazi rejimi ve ardından gelen Doğu Almanya'nın gizli polis teşkilatları olan Gestapo ve Stasi dönemlerine dayanıyor. Bu dönemde insanlar, özel düşünceleri veya eylemleri nedeniyle ağır cezalar alabiliyor ve mahremiyetin yok sayıldığı bir ortamda yaşamaya zorlanıyordu.

Geçmişleri, Almanya'nın günümüzde neden verilerin korunmasına bu kadar sıkı sarıldığını açıklıyor.

2010 yılında Google, Almanya’nın en büyük 20 şehrini Sokak Görünümü’ne eklemek için bir girişimde bulundu. Ancak Alman halkı bu projeye büyük bir tepki gösterdi. Sokaklarda Google’ın kameralarla donatılmış araçları görüldüğünde, bazı araçlar tahrip edildi ve bir sürücü, yaşlı bir adam tarafından bahçe tırmığıyla tehdit edildi.

2010 yılında Google, Almanya’nın en büyük 20 şehrini Sokak Görünümü’ne eklemek için bir girişimde bulundu. Ancak Alman halkı bu projeye büyük bir tepki gösterdi. Sokaklarda Google’ın kameralarla donatılmış araçları görüldüğünde, bazı araçlar tahrip edildi ve bir sürücü, yaşlı bir adam tarafından bahçe tırmığıyla tehdit edildi.

Bunun yanı sıra sokak görünümüne dahil edilmek istemeyen ev sahipleri, evlerinin bulanıklaştırılmasını talep etti.

Bunun yanı sıra sokak görünümüne dahil edilmek istemeyen ev sahipleri, evlerinin bulanıklaştırılmasını talep etti.

Google’ın Avrupa'da karşılaştığı zorluklar sadece Almanya ile sınırlı kalmadı. AB, Google'a Android işletim sistemini kullanan cihazlara kendi tarayıcı uygulamalarını önceden yüklettiği için devasa bir 5 milyar dolarlık ceza kesti.

Google’ın Avrupa'da karşılaştığı zorluklar sadece Almanya ile sınırlı kalmadı. AB, Google'a Android işletim sistemini kullanan cihazlara kendi tarayıcı uygulamalarını önceden yüklettiği için devasa bir 5 milyar dolarlık ceza kesti.
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Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kişisel verileri toplama ve kullanma konusundaki sınırsız güçlerinin nasıl düzenlendiğini gösteren önemli bir örnek.

Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kişisel verileri toplama ve kullanma konusundaki sınırsız güçlerinin nasıl düzenlendiğini gösteren önemli bir örnek.

Google, Almanya’da Sokak Görünümü’nü hayata geçiremedi çünkü Almanlar, kişisel mahremiyetlerini koruma konusunda oldukça katı ve bu konuda taviz vermiyorlar.

Google, Almanya’da Sokak Görünümü’nü hayata geçiremedi çünkü Almanlar, kişisel mahremiyetlerini koruma konusunda oldukça katı ve bu konuda taviz vermiyorlar.

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