Google Sokak Görünümü Avrupa'nın Çoğunda Bulunurken Neden Almanya'da Yok?
Google Sokak Görünümü Avrupa'nın Çoğunda Bulunurken Neden Almanya'da Yok?
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Almanya'nın mahremiyetle ilgili hassasiyetleri, uzun bir geçmişe dayanıyor. Almanya, 1970 yılında dünyada ilk veri koruma yasasını çıkararak kişisel verilerin korunmasına büyük bir önem verdiğini gösterdi.
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Alman halkının mahremiyet konusundaki endişeleri, Nazi rejimi ve ardından gelen Doğu Almanya'nın gizli polis teşkilatları olan Gestapo ve Stasi dönemlerine dayanıyor. Bu dönemde insanlar, özel düşünceleri veya eylemleri nedeniyle ağır cezalar alabiliyor ve mahremiyetin yok sayıldığı bir ortamda yaşamaya zorlanıyordu.
2010 yılında Google, Almanya’nın en büyük 20 şehrini Sokak Görünümü’ne eklemek için bir girişimde bulundu. Ancak Alman halkı bu projeye büyük bir tepki gösterdi. Sokaklarda Google’ın kameralarla donatılmış araçları görüldüğünde, bazı araçlar tahrip edildi ve bir sürücü, yaşlı bir adam tarafından bahçe tırmığıyla tehdit edildi.
Bunun yanı sıra sokak görünümüne dahil edilmek istemeyen ev sahipleri, evlerinin bulanıklaştırılmasını talep etti.
Google’ın Avrupa'da karşılaştığı zorluklar sadece Almanya ile sınırlı kalmadı. AB, Google'a Android işletim sistemini kullanan cihazlara kendi tarayıcı uygulamalarını önceden yüklettiği için devasa bir 5 milyar dolarlık ceza kesti.
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Bu, büyük teknoloji şirketlerinin kişisel verileri toplama ve kullanma konusundaki sınırsız güçlerinin nasıl düzenlendiğini gösteren önemli bir örnek.
Google, Almanya’da Sokak Görünümü’nü hayata geçiremedi çünkü Almanlar, kişisel mahremiyetlerini koruma konusunda oldukça katı ve bu konuda taviz vermiyorlar.
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