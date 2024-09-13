Google Sokak Görünümü Avrupa'nın Çoğunda Bulunurken Neden Almanya'da Yok?

Google Sokak Görünümü, neredeyse tüm dünyada kullanılabilirken Almanya'da neden bir beyaz boşluk olarak kalıyor?

Google, Almanya'ya iki kez giriş yapmaya çalıştı ancak her iki denemesi de başarısız oldu. Sebebi ise derin bir geçmişe dayanıyor.

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