Mısır'da Yapılan Yeni Keşif Tüm Bildiklerimizi Altüst Ediyor! Piramitlerin Nasıl Yapıldığı Öğrenilebilir
Mısır'da Yapılan Yeni Keşif Tüm Bildiklerimizi Altüst Ediyor! Piramitlerin Nasıl Yapıldığı Öğrenilebilir
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Piramitlerin firavunların ölüm sonrası yaşamlarına hazırlık için inşa edildiğini hepimiz biliyoruz. Büyük Giza Piramidi’nin Firavun Khufu için yapıldığını hatırlayalım. Ancak bu piramit inşa trendinin başlangıcı, 4700 yıl önce Firavun Djoser için yapılan Step Piramidi ile başlıyor.
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60 metre yüksekliğe ulaşan bu devasa yapı, deneme süreciydi. Daha büyük ve ihtişamlı piramitler inşa edebilmek için becerilerini bu piramitte test ediyorlardı.
Ancak asıl şaşırtıcı olan şey, piramidin altındaki karmaşık tüneller ağında saklı. Bu tünellerin yaklaşık 5.63 kmuzunluğunda olduğu düşünülüyor ve bazı araştırmacılar, bu tünellerin gelişmiş bir su sistemiyle bağlantılı olduğunu ileri sürüyorlar.
Step Piramidi’nin çevresinde “kuru hendek” olarak adlandırılan bir yapı bulunuyor. Bu hendek, piramidin etrafında dikdörtgen bir şekil oluşturuyor ve yaklaşık 19 metre derinlikte.
Hendek, taş ocaklarından çok daha derin ve dar, ayrıca bazı bölümleri kaya tavanla örtülü. Yani bu yer, sadece taş çıkarmak için tasarlanmamış olabilir.
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Araştırmacılar, bu hendeğin su yönetimi için yapılmış olabileceğini düşünüyor. Yağmurlardan sonra biriken suyu toplamak ve yönetmek için bu sistemin geliştirilmiş olabileceği ileri sürülüyor.
Hendek teorisi daha da ilginç bir noktaya ulaşıyor. Araştırmacılar, bu suyun piramit inşasında kullanılabileceğini düşünüyor. Hendekten gelen suyun, büyük taş blokların taşınmasında kullanılmış olabileceği ileri sürülüyor.
Bu taşların, su gücüyle çalışan bir asansör sistemiyle yukarı kaldırıldığı düşünülüyor. Tıpkı su dolu bir kuyuda yüzen bir platform gibi taşlar bu platform üzerinde yükselip piramidin istenilen katına yerleştiriliyordu.
Bu sistem, Mısırlıların iş gücünü azaltarak inşaatı hızlandırmalarına yardımcı olmuş olabilir. Ancak bu teori, bazı uzmanlar tarafından hala tartışılıyor.
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