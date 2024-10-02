Jeologlar Yerin Kilometrelerce Derinliğinde Gömülü Olan Mineralleri Nasıl Bulabiliyor?

Yerin derinliklerinde gizlenen altın, elmas ya da petrol rezervleri hakkında hiç düşündünüz mü?

Peki, bu rezervlerin nasıl keşfedildiği konusunda bir fikriniz var mı? Jeologlar, yıllar süren çalışmalarla bu değerli kaynakları bulmaya çalışıyorlar.

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