Okyanusun Dibi Mantıken Çekirdeğe Daha Yakın Olmasına Rağmen Neden Daha Soğuktur?
Okyanusun Dibi Mantıken Çekirdeğe Daha Yakın Olmasına Rağmen Neden Daha Soğuktur?
Okyanusun dibinin, çekirdeğe daha yakın olmasına rağmen bu kadar soğuk olması sizce de tuhaf değil mi? Aslında mantık, derinlere inildikçe sıcaklığın artmasını bekliyor. Fakat gerçek, tam tersini gösteriyor!
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Okyanusların yüzeyindeki su, güneşten aldığı ısıyı buharlaşarak kaybeder ve soğur. Soğuyan bu su, daha yoğun hale gelir ve dibe doğru çökerken, yerini daha sıcak su alır.
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Ancak güneş ışınları, okyanusun sadece üst katmanlarını ısıtır ve derinliklere inildikçe bu ısı kaybolur. Okyanusun derinlerindeki su sürekli olarak soğur ve güneşin ısı etkisi altına giremediği için donma noktasına yakın bir sıcaklıkta kalır.
Birçok insan, basıncın artmasının sıcaklığı da arttırdığı yanılgısına kapılır. Bu, ideal gaz yasasına dayanan bir yanılgıdır. Fakat gerçek dünyada, su gibi sıkıştırılamayan sıvılar için kural geçerli değildir.
Asıl önemli olan, basıncın değil, sıkıştırmanın sıcaklığı artırdığıdır. Ancak su, çoğunlukla sıkıştırılamaz bir sıvı olduğu için okyanusun derinliklerinde basınç ne kadar artarsa artsın sıcaklık değişmez.
Dolayısıyla suyun ısınması için basınç değil, suyun sıkışması gerekir ki bu da derin okyanuslarda gerçekleşmez.
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Peki gelelim asıl sorumuza: Dünya'nın çekirdeği okyanus tabanını neden ısıtmıyor?
Bu nedenle okyanus tabanındaki suyun bu sızıntıdan etkilenmesi neredeyse imkansızdır. Jeotermal ısının etkisi, okyanus sularını ısıtmak için yeterli değildir. Eğer okyanus tabanı ısıya maruz kalsaydı bile, bu ısının suyun sıcaklığını sadece 1 derece artırması yıllar sürecekti.
Yani okyanusun dibindeki suyun soğuk kalmasının en büyük sebebi, jeotermal ısının bu devasa su kütlesini ısıtmada yetersiz kalmasıdır.
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