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Şaka Değil Gerçek: Çin'in Üç Boğaz Barajı O Kadar Büyük ki Dünya'nın Dönüşünü Etkiliyor!

Şaka Değil Gerçek: Çin'in Üç Boğaz Barajı O Kadar Büyük ki Dünya'nın Dönüşünü Etkiliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
18.09.2024 - 16:10

Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin’in Üç Boğaz Barajı'nın devasa boyutları, Dünya'nın dönüş hızını bile etkileyebilecek kapasitede. 

Peki, nasıl mümkün oluyor dersiniz? Bilimsel gerçekler bu iddiaları doğruluyor.

Kaynak

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Çin’in Hubei eyaletinde, Yangtze Nehri üzerinde bulunan Üç Boğaz Barajı, Qutangxia, Wuxia ve Xilingxia boğazlarının sularını kullanarak elektrik üretiyor.

Çin’in Hubei eyaletinde, Yangtze Nehri üzerinde bulunan Üç Boğaz Barajı, Qutangxia, Wuxia ve Xilingxia boğazlarının sularını kullanarak elektrik üretiyor.

40 kilometreküp su kapasitesine sahip bu devasa yapı, aynı zamanda Dünya’nın kütle dağılımını da etkiliyor.

40 kilometreküp su kapasitesine sahip bu devasa yapı, aynı zamanda Dünya’nın kütle dağılımını da etkiliyor.

NASA’nın 2004'teki Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi sonrası yaptığı araştırmalar, Dünya’nın kütle dağılımındaki değişikliklerin gezegenin dönüş hızında küçük de olsa değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

NASA’nın 2004'teki Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi sonrası yaptığı araştırmalar, Dünya’nın kütle dağılımındaki değişikliklerin gezegenin dönüş hızında küçük de olsa değişikliklere yol açabileceğini gösterdi.

Bu deprem, Dünya’nın dönüşünü 2.68 mikrosaniye kısaltmıştı. Üç Boğaz Barajı da benzer şekilde Dünya’nın kütlesini etkiliyor.

Bu deprem, Dünya’nın dönüşünü 2.68 mikrosaniye kısaltmıştı. Üç Boğaz Barajı da benzer şekilde Dünya’nın kütlesini etkiliyor.

Barajın tuttuğu devasa miktardaki su, Dünya’nın kütle merkezini değiştiriyor ve bu da gezegenin dönme hızına etki ediyor.

Barajın tuttuğu devasa miktardaki su, Dünya’nın kütle merkezini değiştiriyor ve bu da gezegenin dönme hızına etki ediyor.
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NASA’dan jeofizikçi Dr. Benjamin Fong Chao’ya göre barajın depoladığı 40 kilometreküp su, Dünya’nın dönüşünü 0.06 mikrosaniye yavaşlatıyor ve kutup noktalarını yaklaşık 2 santimetre kaydırıyor.

NASA’dan jeofizikçi Dr. Benjamin Fong Chao’ya göre barajın depoladığı 40 kilometreküp su, Dünya’nın dönüşünü 0.06 mikrosaniye yavaşlatıyor ve kutup noktalarını yaklaşık 2 santimetre kaydırıyor.

Bu etki, dev depremlerle kıyaslandığında küçük kalsa da baraj gibi insan eliyle yapılan bir yapının böyle bir etkisi olması oldukça dikkat çekici.

Yalnızca devasa barajlar değil, iklim değişikliği de Dünya’nın dönüşünü etkiliyor. Küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte kutup buzulları eriyor ve deniz seviyeleri yükseliyor.

Yalnızca devasa barajlar değil, iklim değişikliği de Dünya’nın dönüşünü etkiliyor. Küresel sıcaklıkların artmasıyla birlikte kutup buzulları eriyor ve deniz seviyeleri yükseliyor.

Bu da gezegenin kütlesinin ekvatora doğru kaymasına yol açıyor ve gezegenin dönüş hızını yavaşlatıyor.

Bilim insanları, bu etkiler nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde bir 'negatif atlama saniyesi' eklenmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu, bir dakikanın 59 saniye süreceği anlamına geliyor.

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