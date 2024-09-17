Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Daha Tehlikeli Olan Bölge: Avustralya Manyetik Adası
Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Daha Tehlikeli Olan Bölge: Avustralya Manyetik Adası
Bermuda Üçgeni'nde gemilerin ve uçakların kaybolduğu bilinir. Ancak bilim insanları, dünyanın başka yerlerinde de benzer gizemli bölgeler olduğunu keşfetti.
Peki, Bermuda Üçgeni'nden daha tehlikeli bir yer olabilir mi?
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Son yüzyılda Bermuda Üçgeni'nde yaklaşık yüz gemi ve uçak ortadan kayboldu. Bu bölge, Florida'daki Bermuda Adaları'ndan Porto Riko'ya kadar uzanıyor ve yaklaşık 805.000 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.
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Sadece gemiler değil, uçaklar da bu gizemli bölgede ortadan kayboluyor. 1945 yılında ABD Donanması'na ait beş torpido bombardıman uçağı, rutin bir eğitim sırasında aniden kayboldu.
Beş uçağın aynı anda arızalanması ihtimal dışıydı ve hepsi uçuş öncesinde dikkatlice test edilmişti.
Daha da ilginç olanı, 1970'te bir Beechcraft Bonanza uçağının başına gelenlerdi. Bahamalar'daki Andros Adası'ndan kalkan uçak, Florida'ya doğru yola çıkmıştı.
Ancak uçuş sırasında garip bir silindirik bulutla karşılaştı ve bu bulutun içinden geçmek zorunda kaldı. İçeri girdiğinde, uçakta tüm elektronik cihazlar bozuldu ve pilot kısa süreliğine ağırlıksızlık hissi yaşadı.
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Uçak, normalden çok daha kısa bir sürede Miami'ye vardı ve çok daha az yakıt harcamıştı. O gün uçakta olan kimse nasıl bu kadar erken varabildiklerini anlayamamıştı.
Bilim insanları, Bermuda Üçgeni'nin sırrını çözmeye çalışırken, dünya üzerinde daha tehlikeli bir bölgenin varlığını keşfettiler: Avustralya'nın batı kıyıları.
Burası, o kadar çok gemi enkazına ev sahipliği yapıyor ki yerel halk arasında bu sularda hayaletler dolaştığına dair efsaneler anlatılıyor.
Manyetik Adası'nda yüzüp fotoğraf çeken turistler bile fotoğraflarında ürkütücü detaylar fark ediyorlar.
Avustralya'nın batı kıyılarındaki sular, yaklaşık 1.600 batık gemi enkazıyla dolu ve bu bölgede hala kayıp denizcilerin cesetlerine rastlanıyor.
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Yerel efsaneler ve yaşanan garip olaylar, buranın Bermuda Üçgeni'nden daha tehlikeli bir bölge olduğunu düşündürüyor.
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