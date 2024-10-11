Yara Bandının Eşine Kıyamayan Bir Romantik Tarafından İcat Edildiğini Biliyor muydunuz?
Yara Bandının Eşine Kıyamayan Bir Romantik Tarafından İcat Edildiğini Biliyor muydunuz?
1920'lerde bir erkeğin sevgisi hayatımızı kolaylaştıran bir buluşa ilham verdi. Yaralarımızı hızla saran ve acılarımızı dindiren yara bandının aslında bir aşk hikayesinin ürünü olduğunu biliyor muydunuz?
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Earle Dickson 1920’li yılların başında, ABD’de gazlı bez ve pansuman malzemeleri üreten bir şirkette çalışan bir adamdı.
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Dickson’un eşi Josephine yemek yapmayı çok severken sık sık elini kesiyor veya yakıyordu. Bu durum Dickson için bir sorun haline geldi.
O dönemde yaralar için ayrı ayrı kesilmesi gereken gazlı bez ve yapışkan kumaş sargılar kullanılıyordu. Ancak bu yöntem hem pratik değildi hem de sargının sürekli düşmesine yol açıyordu. Earle bu duruma bir çözüm bulmak için harekete geçti.
Kendi icadı için önce cerrahi bir bant şeridinin ortasına steril bir gazlı bezi yerleştiren Dickson, ardından bu karışımı krolin adı verilen yapışkanlı bir kumaşla kapladı.
Böylece Josephine bu pratik banttan istediği kadar kesip kullanabilecekti. Eşine olan sevgisiyle geliştirdiği bu fikir kısa süre içinde şirketi tarafından “Band Air” adıyla ticari hale getirildi.
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Başlangıçta satışlar beklendiği kadar iyi gitmese de şirket izcilere ücretsiz yara bandı dağıtarak bu durumu düzeltti. Üretim makineleriyle birlikte yarı otomatik hale gelen süreç Dickson’un başarı basamaklarını hızla tırmanmasını sağladı.
Günümüzde de evlerimizde ve çantalarımızdan eksik olmayan bu basit ama etkili buluş, bir erkeğin sevgisi ve yaratıcılığı sayesinde hayatımıza girdi anlayacağınız.
Kim bilir belki de bir gün başka bir romantik icat daha bizleri bekliyordur ne dersiniz?
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