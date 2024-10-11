Kettle'lar Neden Özellikle 1,7 Litre Olarak Üretiliyor?
Kettle'lar Neden Özellikle 1,7 Litre Olarak Üretiliyor?
Her sabah çay ya da kahve hazırlamak için kullandığımız kettle’ların kapasiteleri genellikle 1,7 litre olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ilginç sayı neden bu kadar yaygın? Gelin kısaca anlatalım.
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Her sabah güne sıcak bir çay ya da kahve ile başlamayı sevenlerdenseniz muhtemelen mutfaktaki kettle’ınızla sıkı bir dostluğunuz vardır. Ama hiç düşündünüz mü bu elektrikli su ısıtıcılarının neden 1,7 litre kapasiteye sahip olduğunu?
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İşte tam da burada devreye biraz tarih ve ölçü birimleri giriyor! Bir İngiliz icadı olan Kettle’ların kökeni aslında çok eskiye 19. yüzyıla kadar uzanıyor.
İlk elektrikli su ısıtıcıları günümüzdeki kadar pratik değildi. O zamanlar suyu ısıtmak için özel bir hazne kullanılıyordu ve bu sürecin oldukça verimsiz olmasına yol açıyordu.
Ancak 1922’de Leslie Large isimli bir mühendis metal bir tüp içerisine yerleştirilen bobin sayesinde suyun doğrudan ısınmasını sağladı. Bu kettle’ların evlerdeki yerini pekiştirdi ve çay saatlerimizin vazgeçilmezi haline gelmelerini sağladı.
Ama hadi gelelim asıl meseleye: Neden 1,7 litre? Bu hacim aslında tarihsel ölçü birimlerinden yani pint’den geliyor. 19. yüzyılda İngiltere’de popüler olan büyük boy çaydanlıklar genelde 3 pint hacminde üretiliyordu.
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Bu da tam olarak 1,7 litreye denk geliyor. Yani bu ilginç rakam bir zamanlar yaygın olan ölçü birimlerinin bir yansıması!
Günümüzde birçok farklı model ve kapasitede kettle bulmak mümkün. Ancak 1,7 litre hala en yaygın kapasite olmaya devam ediyor.
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