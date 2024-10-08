Amerikalılar Çoğu Ülkenin Aksine Cenazelerde Neden Tabutları Açık Bırakır?
Amerikalılar Çoğu Ülkenin Aksine Cenazelerde Neden Tabutları Açık Bırakır?
Filmlerde, dizilerde veya sosyal medyada gördüğümüz üzere Amerikalılar, cenaze törenlerinde çoğunlukla tabutları açık olarak bırakır.
Bize oldukça garip gelen bu durum, onların normali diyebiliriz. Peki nedir bu davranışın ardındaki sebep?
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Açık tabut kullanımı, özellikle Amerika'nın bazı bölgelerinde oldukça yaygındır. Ancak Amerika’ya benzer kültürel unsurlara sahip İngiltere gibi ülkelerde bu uygulama pek yaygın değildir.
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Her ne kadar Amerika ile özdeşleşmiş gibi görünse de, dünyanın başka bölgelerinde de açık tabut uygulaması bulunuyor.
Amerika’da bu uygulama, ölen kişiye son bir kez veda etme isteğiyle bağlantılı olarak tercih ediliyor. Bu tercih, hem yas sürecini daha kolay hale getirdiği düşünüldüğü için hem de cenaze hizmetlerinin büyük bir sektöre dönüşmesiyle beraber gelişmiş durumda.
Birçok Amerikalı, ölen kişiyi son bir kez görmenin, yas sürecinde büyük bir rahatlama sağladığını düşünüyor.
Uzun zamandır görülmeyen bir yakınla vedalaşamamak, yas sürecini zorlaştırabilirken, açık tabut sayesinde bu vedalaşma gerçekleşiyor. Hatta bu veda, ölen kişinin ölümünü kabullenmeye yardımcı olabiliyor
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Bazı durumlarda, ölen kişinin ölümüne dair şüpheleri olanlar için de açık tabut, kesin bir kanıt sunarak şüphelerin giderilmesine katkıda bulunuyor. Kısacası, tabutun açık olması yas sürecinde hem duygusal hem de psikolojik bir destek sunuyor.
Amerikan cenaze hizmetleri, ölen kişinin mümkün olduğunca huzurlu görünmesi için büyük bir özen gösteriyor. Cenaze levazımatçıları, cesede makyaj yaparak morlukları ve yaralanmaları kapatıyor, hatta ışıklandırma bile özenle ayarlanıyor.
Tabii ki herkes açık tabut tercih etmiyor. Özellikle bazı aileler, vücuda kimyasal maddeler enjekte edilmesinden rahatsız olabiliyor. Bu kişiler, ölen yakınlarının huzurlu görünmesindense, doğal hallerine daha çok önem veriyorlar.
Bazıları da bu tercihi eleştiriyor. Yani açık tabut bir zorunluluk değil, sadece tercih meselesi.
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