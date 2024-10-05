Japonya Neden İki Küçük Kaya Parçasını Korumak İçin 600 Milyon Dolar Harcadı?
Japonya Neden İki Küçük Kaya Parçasını Korumak İçin 600 Milyon Dolar Harcadı?
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Okinotorishima adını verdiğimiz bu "ada" aslında birkaç kaya parçasından ibaret ve ilk olarak 16. yüzyılda keşfedildi.
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Fakat esas önemini 1982’de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kazandı. Bu sözleşme, ülkelerin kıyılarından itibaren 200 deniz mili uzaklıktaki suları “münhasır ekonomik bölge” (EEZ) olarak ilan etmesine izin veriyordu.
Bu kayalar aslında doğal olarak insan yaşamını sürdürebilecek kadar büyük değil. Fakat Japonya, bu kayaların birer ada olduğunu iddia ederek 248.643 km karelik deniz alanını kontrol etmek istiyor.
Bu alan zengin balıkçılık kaynakları, nadir metalleri ve hatta petrol rezervleri açısından oldukça değerli. Çin, bu alana itiraz ediyor ve bu kayaların ada olmadığını, dolayısıyla Japonya'nın bu deniz alanı üzerinde hak iddia edemeyeceğini savunuyor.
Çünkü BM'nin tanımına göre bir ada, yüksek gelgitte su yüzeyinde kalmalı ve insan yaşamını sürdürebilecek kapasitede olmalıdır.
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Japonya, Okinotorishima'yı korumak için 1987 yılında çelik dalgakıranlar ve beton duvarlar inşa etmeye başladı. Kayaların erozyonla yok olmasını engellemek için 600 milyon dolar harcadılar.
Hatta bu iki kayaya bir de yapay üçüncü bir kaya eklediler çünkü görünüşe göre iki kaya yeterince saçma değilmiş gibi üç kaya daha mantıklı geliyor olabilir.
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