Amerikalıların Kahvaltıda Portakal Suyu İçmesinin Nedenini Öğrenince Kapitalizmden Korkacaksınız!

Amerikalıların kahvaltıda portakal suyu içme alışkanlığı filmlerde, dizilerde ve gerçek yaşamlarımızda sıkça karşılaştığımız bir klişe. Peki bu alışkanlık nasıl oluştu dersiniz? Portakal suyu içmek sağlığa mı faydalı, yoksa kapitalizme mi?

Kaynak

Kaynak