Binlerce Metre Yüksekliğe Ulaşan Yolcu Uçakları Neden Uzaya Çıkamaz?

Uçaklar binlerce metre yükseklikte rahatça seyahat edebiliyor. Ancak bu devasa yolcu uçaklarının uzaya çıkması mümkün mü? Gözle görülür bir mantıkla yaklaşırsak daha fazla yakıt ekleyerek bu hedefe ulaşmamız gerektiğini düşünebiliriz. Ama işin içine fizik kuralları girdiğinde durum pek öyle değil.

Kaynak