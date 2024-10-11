Binlerce Metre Yüksekliğe Ulaşan Yolcu Uçakları Neden Uzaya Çıkamaz?
Binlerce Metre Yüksekliğe Ulaşan Yolcu Uçakları Neden Uzaya Çıkamaz?
Uçaklar binlerce metre yükseklikte rahatça seyahat edebiliyor. Ancak bu devasa yolcu uçaklarının uzaya çıkması mümkün mü? Gözle görülür bir mantıkla yaklaşırsak daha fazla yakıt ekleyerek bu hedefe ulaşmamız gerektiğini düşünebiliriz. Ama işin içine fizik kuralları girdiğinde durum pek öyle değil.
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Yolcu uçakları, binlerce metre yükseklikte uçup ülke ülke gezmemizi sağlarken uzaya çıkamamamız kafaları karıştırıyor. Peki bunun sebebi ne? Cevap oldukça basit: Uçaklar havanın özelliklerinden yararlanarak havada kalır.
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Yani uzayda hava olmadığı için bu devasa makineler fizik kurallarına göre uçma yeteneğini kaybeder. Şimdi bu konuyu daha derinlemesine inceleyelim:
Motorlar havayı toplar ve kompresörler sayesinde bu havanın basıncını artırarak yanma odasına gönderir. Uçak kanatları hava akımlarını farklı hızlarda yönlendirerek uçakları havada tutar.Yanma işlemi yerçekimine karşı koymak için gerekli kaldırma kuvvetini oluşturur.
Ancak buradaki en kritik nokta uçakların havaya ihtiyaç duymasıdır. Uzayda ise hava yok, dolayısıyla uçakların uzaya çıkma şansı sıfır.
NASA’nın verilerine göre standart bir yolcu uçağı genellikle 12 kilometreden daha yüksek uçamaz. Uzay sınırı ise 100 kilometrede başlıyor.
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Bu yüksekliğe ulaştıktan sonra hava yoğunluğu o kadar azalıyor ki büyük uçaklar havada kalamaz. Pilot ne kadar çabalarsa çabalasın uçak daha yoğun olan havaya doğru iniş yapmak zorunda kalacaktır.
Bir yolcu uçağı uzaya çıksa bile birçok sorunla karşılaşır. Öncelikle uzay atmosferimizin koruyucu etkisinden yoksun olduğu için yolcular yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalır.
Ayrıca uçaklar uzay koşullarına uygun olarak tasarlanmadığı için kabin basıncı da büyük bir sorun teşkil eder. Yüksek irtifalarda kabin basıncı dayanılmaz hale gelir ve bu da tehlikeli durumlara yol açabilir.
Bazı askeri uçaklar, örneğin X-15 bu sınırları zorlayarak uzaya kadar çıkmayı başarmışlardır ancak bunlar roket motorlarıyla donatılmıştır. Günümüzdeki yolcu uçakları ise bu tür bir maceraya atılmaya hazır değil.
Yani kısacası yolcu uçaklarının uzaya çıkması yalnızca fiziksel yasalarla değil, aynı zamanda yapısal sınırlamalarla da imkansız.
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