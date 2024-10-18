Tatilde Hangi Aktivite Tam Senlik?
Tatilde Hangi Aktivite Tam Senlik?
Sonbahar kapımızı çaldı ama tatil hayalleri bitmedi! Peki senin tatil tarzın ne? Hadi, bu testle hangi tatil aktivitesinin tam sana göre olduğunu öğren!
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1. Tatilini nasıl planlarsın?
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2. Tatile çıkarken yanına ilk aldığın eşya hangisi olur?
3. İdeal tatil süren ne kadar?
4. Bir tatil mekanında ne ararsın?
5. Tatil rotanı belirlerken neye dikkat edersin?
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6. Tatil sırasında ulaşım tercihin nedir?
7. Tatilde seni en çok mutlu edecek yemek hangisi olurdu?
8. Tatilinde en çok hangi müzik türünü dinlersin?
9. En sevdiğin tatil dönemi ne zaman?
10. Tatilde en çok ne yapmaktan keyif alırsın?
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