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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 16:04

Yurt dışında kaç tanesiyle karşılaştınız? İşte dünyanın en ilginç trafik levhaları serimiz...

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. Dikkat takılırsan uçarsın

1. Dikkat takılırsan uçarsın

2. What?

2. What?

3. Bu yaya nereye gidiyor?

3. Bu yaya nereye gidiyor?

4. 🤔

4. 🤔

5. 🙄

5. 🙄
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6. 😱

6. 😱

7. 👇

7. 👇

8. Trafikte Azrail ile karşılaşabilirsiniz

8. Trafikte Azrail ile karşılaşabilirsiniz

9. 👇

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