Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yurt dışında kaç tanesiyle karşılaştınız? İşte dünyanın en ilginç trafik levhaları serimiz...
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1. Dikkat takılırsan uçarsın
2. What?
3. Bu yaya nereye gidiyor?
4. 🤔
5. 🙄
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6. 😱
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8. Trafikte Azrail ile karşılaşabilirsiniz
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