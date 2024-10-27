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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 09:34

Dünyanın dört bir yanındaki en garip ve ilginç trafik levhalarını görmeye hazır mısınız? 

Haydi yola çıkalım! 🚦✨

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. Yönünü bulamayabilir

1. Yönünü bulamayabilir

2. Dikkat şiddete uğrayabilirsiniz

2. Dikkat şiddete uğrayabilirsiniz

3. Saldırı bölgesi

3. Saldırı bölgesi

4. 🤔

4. 🤔

5. Azrail sizi götürebilir

5. Azrail sizi götürebilir
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6. Yasak çiğnenmiş

6. Yasak çiğnenmiş

7. 🙄

7. 🙄

8. Umarız dinler

8. Umarız dinler

9. 😳

9. 😳

10. Zombiler uyanıyor🫤

10. Zombiler uyanıyor🫤
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11. Cennete gitmek isteyen?

11. Cennete gitmek isteyen?

12. ''Hız sınırı? Hayır''

12. ''Hız sınırı? Hayır''

13. Dalış yasak

13. Dalış yasak

14. Çarpılabilirsiniz

14. Çarpılabilirsiniz

15. 😶

15. 😶

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