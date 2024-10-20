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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 10:46

Yurt dışına çıktığınızda ilginç ve bazen de komik yol tabelalarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz hangi kafayla yapıldıklarını çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha! (Bazılarının gerçekliğinden biz de şüpheliyiz. 😂)

Geçen haftaki fotoğraflara bakmadan geçmeyin👇

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1. Telefon bağımlılarına özel trafik

1. Telefon bağımlılarına özel trafik

2. Yakalanırsan yandın

2. Yakalanırsan yandın

3. Bu gerçek mi ve ne anlatmak istiyor?

3. Bu gerçek mi ve ne anlatmak istiyor?

4. 👇

4. 👇

5. 👇

5. 👇
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6. 👇

6. 👇

7. 👇

7. 👇

8. Uçak geçidi mi?

8. Uçak geçidi mi?

9. Kaldırım sonu

9. Kaldırım sonu

10. Burada yemek ye ve gaza bas git!

10. Burada yemek ye ve gaza bas git!
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11. Beklenmedik kazalara karşı hazırlıklı olun!

11. Beklenmedik kazalara karşı hazırlıklı olun!

12. Yavaş kullan köyümüzü gör! Hızlı kullan hakimi gör! Hız limitleri kesinlikle zorunludur!

12. Yavaş kullan köyümüzü gör! Hızlı kullan hakimi gör! Hız limitleri kesinlikle zorunludur!

13. Temiz iç çamaşırı mı giyiyorsun?

13. Temiz iç çamaşırı mı giyiyorsun?

14. Sağdan devam et!

14. Sağdan devam et!

15. 👇

15. 👇

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