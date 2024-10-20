Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Yurt dışına çıktığınızda ilginç ve bazen de komik yol tabelalarıyla karşılaşabilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz hangi kafayla yapıldıklarını çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha! (Bazılarının gerçekliğinden biz de şüpheliyiz. 😂)
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1. Telefon bağımlılarına özel trafik
2. Yakalanırsan yandın
3. Bu gerçek mi ve ne anlatmak istiyor?
4. 👇
5. 👇
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6. 👇
7. 👇
8. Uçak geçidi mi?
9. Kaldırım sonu
10. Burada yemek ye ve gaza bas git!
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11. Beklenmedik kazalara karşı hazırlıklı olun!
12. Yavaş kullan köyümüzü gör! Hızlı kullan hakimi gör! Hız limitleri kesinlikle zorunludur!
13. Temiz iç çamaşırı mı giyiyorsun?
14. Sağdan devam et!
15. 👇
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