İnsanlar Neden Tıpkı Ayılar Gibi Kış Uykusuna Yatmıyor?

Soğuk kış sabahlarında, dışarı çıkmak yerine uzun bir uykuya dalmayı kim istemez ki? Ama neden biz insanlar, tıpkı ayılar gibi kış uykusuna yatmıyoruz?

Aslında cevap, evrimsel geçmişimizde saklı. Fakat bazı bilim insanlarına göre, gelecekte hibernasyon (kış uykusu) yapabilme ihtimalimiz hiç de uzak görünmüyor.

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