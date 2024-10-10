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Aslında Çok da Acımasız Değil: Bazı Hayvanlar Neden Kendi Yavrusunu Yer?

Aslında Çok da Acımasız Değil: Bazı Hayvanlar Neden Kendi Yavrusunu Yer?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
10.10.2024 - 15:03

Bebekler hakkında 'Seni yerim!' şeklinde sevimli ifadeler kullanmak yaygındır fakat bazı hayvanlar bu ifadeyi biraz fazla ciddiye alabiliyor. Peki, bazı hayvanlar neden kendi yavrularını yer?

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Hamsterlar ne kadar sevimli görünse de Avrupa’nın batısındaki bu türler, belirli şartlar altında oldukça aşırı davranışlar sergileyebiliyor.

Hamsterlar ne kadar sevimli görünse de Avrupa’nın batısındaki bu türler, belirli şartlar altında oldukça aşırı davranışlar sergileyebiliyor.

Özellikle mısır ağırlıklı bir beslenme düzeniyle karşı karşıya kalan Avrupa hamsterları, ciddi bir B3 vitamini (niasin) eksikliği yaşıyorlar.

Bu eksiklik, Avrupa hamsterlarında anne infanticidi (yavru öldürme) ve kannibalizme yol açabiliyor. Araştırmacılar, hamsterların yavrularını yiyeceklerinin yanına sakladığını bile keşfettiler

Bu eksiklik, Avrupa hamsterlarında anne infanticidi (yavru öldürme) ve kannibalizme yol açabiliyor. Araştırmacılar, hamsterların yavrularını yiyeceklerinin yanına sakladığını bile keşfettiler

Yavrularını yemek, aslında hamsterların yaşadığı besin eksikliğinin bir sonucu. Eksiklik, insanlarda sinir sistemi üzerinde hasara yol açan ve davranış değişikliklerine neden olan pellagra adı verilen bir hastalığa benziyor.

Yavrularını yemek, aslında hamsterların yaşadığı besin eksikliğinin bir sonucu. Eksiklik, insanlarda sinir sistemi üzerinde hasara yol açan ve davranış değişikliklerine neden olan pellagra adı verilen bir hastalığa benziyor.

Dişi balıklarla yeniden çiftleşebilmek için erkek blenny balıkları, bazen yuvalarındaki yumurtaları yiyor ya da dışarıya tükürüyor.

Dişi balıklarla yeniden çiftleşebilmek için erkek blenny balıkları, bazen yuvalarındaki yumurtaları yiyor ya da dışarıya tükürüyor.

Neden mi? Çünkü yumurtalar varken vücutlarındaki androjen hormonları düşük seviyelerde kalıyor ve bu da onları yeniden çiftleşmeye uygun hale getirmiyor.

Yani, küçük bir yumurta grubu varsa, erkek balıklar bu yumurtaları yemek ya da yuvadan atmak gibi bir yöntemle enerjilerini boşa harcamamak ve bir an önce yeni yumurtalar üretmek için tekrar çiftleşmeye başlamak istiyorlar.

Yani, küçük bir yumurta grubu varsa, erkek balıklar bu yumurtaları yemek ya da yuvadan atmak gibi bir yöntemle enerjilerini boşa harcamamak ve bir an önce yeni yumurtalar üretmek için tekrar çiftleşmeye başlamak istiyorlar.

Sonuç? Hem enerjileri korunuyor hem de daha büyük bir yumurta grubu üretme şansları artıyor.

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2014 yılında Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde bir dişi tembel ayı, iki yavrusunu yedikten sonra bir tanesi hayatta kalabilmişti. Peki, bu durum neden yaşandı?

2014 yılında Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde bir dişi tembel ayı, iki yavrusunu yedikten sonra bir tanesi hayatta kalabilmişti. Peki, bu durum neden yaşandı?

Anne ayının, yavrularının hayatta kalamayacağını düşünmesi muhtemeldi. İlk doğan yavru ölü doğmuştu ve hayatta kalan yavru ise bir enfeksiyon taşıyordu.

Anne ayının, yavrularının hayatta kalamayacağını düşünmesi muhtemeldi. İlk doğan yavru ölü doğmuştu ve hayatta kalan yavru ise bir enfeksiyon taşıyordu.

Anne ayı, hastalıklı ya da ölmüş yavrularını yemek suretiyle enerjisini ve kaynaklarını boşa harcamamış oldu.

Anne ayı, hastalıklı ya da ölmüş yavrularını yemek suretiyle enerjisini ve kaynaklarını boşa harcamamış oldu.

Vahşi doğada sınırlı kaynaklar bulunduğunda, zayıf yavruların yenilmesi aslında pragmatik bir çözüm olabilir.

Vahşi doğada sınırlı kaynaklar bulunduğunda, zayıf yavruların yenilmesi aslında pragmatik bir çözüm olabilir.

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