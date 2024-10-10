Aslında Çok da Acımasız Değil: Bazı Hayvanlar Neden Kendi Yavrusunu Yer?
Aslında Çok da Acımasız Değil: Bazı Hayvanlar Neden Kendi Yavrusunu Yer?
Bebekler hakkında 'Seni yerim!' şeklinde sevimli ifadeler kullanmak yaygındır fakat bazı hayvanlar bu ifadeyi biraz fazla ciddiye alabiliyor. Peki, bazı hayvanlar neden kendi yavrularını yer?
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Hamsterlar ne kadar sevimli görünse de Avrupa’nın batısındaki bu türler, belirli şartlar altında oldukça aşırı davranışlar sergileyebiliyor.
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Bu eksiklik, Avrupa hamsterlarında anne infanticidi (yavru öldürme) ve kannibalizme yol açabiliyor. Araştırmacılar, hamsterların yavrularını yiyeceklerinin yanına sakladığını bile keşfettiler
Yavrularını yemek, aslında hamsterların yaşadığı besin eksikliğinin bir sonucu. Eksiklik, insanlarda sinir sistemi üzerinde hasara yol açan ve davranış değişikliklerine neden olan pellagra adı verilen bir hastalığa benziyor.
Dişi balıklarla yeniden çiftleşebilmek için erkek blenny balıkları, bazen yuvalarındaki yumurtaları yiyor ya da dışarıya tükürüyor.
Yani, küçük bir yumurta grubu varsa, erkek balıklar bu yumurtaları yemek ya da yuvadan atmak gibi bir yöntemle enerjilerini boşa harcamamak ve bir an önce yeni yumurtalar üretmek için tekrar çiftleşmeye başlamak istiyorlar.
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2014 yılında Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi’nde bir dişi tembel ayı, iki yavrusunu yedikten sonra bir tanesi hayatta kalabilmişti. Peki, bu durum neden yaşandı?
Anne ayının, yavrularının hayatta kalamayacağını düşünmesi muhtemeldi. İlk doğan yavru ölü doğmuştu ve hayatta kalan yavru ise bir enfeksiyon taşıyordu.
Anne ayı, hastalıklı ya da ölmüş yavrularını yemek suretiyle enerjisini ve kaynaklarını boşa harcamamış oldu.
Vahşi doğada sınırlı kaynaklar bulunduğunda, zayıf yavruların yenilmesi aslında pragmatik bir çözüm olabilir.
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