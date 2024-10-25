Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Spor ve diyete başlamanız için motivasyona mı ihtiyacınız var? İşte sağlıklı yaşamaya ant içmiş 15 kişi...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''(9 ay) Eski fotoğraflara bakmak çılgınca!!''
2. ''21 yaşındaki ben ve 30 yaşındaki ben, ve doğumdan bir yıldan fazla zaman sonra!''
3. 👇
4. ''(5 ay) Kendimle gurur duyuyorum!! Sadece 15 lbs daha vermem gerek!''
5. ''(10 ay) Artık yeter dedim ve bir değişiklik yaptım''
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6. ''(3 Ay) Bunu yaptığım için çok mutluyum!!''
7. ''(2,5 yıl) kas inşasında biraz ilerleme kaydettim ancak hala yapmam gereken çok iş var''
8. ''(48 ay) vücut geliştirme ve ağırlık antrenmanı konusunda ciddi olmaya karar verdiğimde. Sadece 35lbs fark vardı ama çok fazla yağsız kas ekledim ve vücut yağımı düşürdüm''
9. ''(2 buçuk yıl)''
10. ''(12 ay) Fiziksel ve ruhsal sağlığımı daha çok bir öncelik haline getirmeye çalışıyorum''
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11. ''| 1,5 yıl | Hangi kas gruplarına odaklanılmalı?''
12. ''| 16 ay | Ağırlık çoğunlukla egzersizle (başlangıçta yürüyerek ve şimdi koşuya geçerek) kaybedildi''
13. ''(1,5 yıl) Sonunda karantina kilolarımın tamamını verdim.''
14. ''(12 ay) + 9 ay bakım''
15. ''(4 ay) - Daha önce öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşmıştım ama bunun ilerlememi çok daha iyi gösterdiğini düşünüyorum.''
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