İlk Randevuda Karşı Tarafa Sorulacak En İyi 15 Soru
İlk Randevuda Karşı Tarafa Sorulacak En İyi 15 Soru
Potansiyel partnerle ilk kez buluşmanın getirdiği o tatlı heyecan ve korkuyu hangimiz yaşamadık ki? Telaştan yapılan gaflar, birbirine giren cümleler ve garip sessizlikler yine birçoğumuzun başına gelmiştir.
Aslında kısa bir ön çalışma yaparak sonraki ilk randevuda diyeceklerini mükemmel şekilde planlayabilirsin. Eğer ne soracağını bilirsen, sen de sonraki diyeceklerini söylemek için biraz zaman kazanabilir ve karşındakinin gerçekten ideal kişi olup olmadığını kestirebilirsin! 😉
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1. Hayatta nelere değer verirsin?
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2. İlişkide ne arıyorsun?
3. Benimle görüşmek istemenin sebebi neydi?
4. Benim hakkımda ilk ne düşündün?
5. Başkalarıyla kolay kolay anlaşabilir misin?
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6. İş ve hayat dengesini nasıl kuruyorsun?
7. Tatil iznin olsa ne yapardın?
8. Yakın çevrenle görüşürken planları genelde kim yapıyor?
9. Sence sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazları neler?
10. Çatışmayla nasıl mücadele ediyorsun?
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