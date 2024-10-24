Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlk Randevuda Karşı Tarafa Sorulacak En İyi 15 Soru

etiket İlk Randevuda Karşı Tarafa Sorulacak En İyi 15 Soru

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 23:46

Potansiyel partnerle ilk kez buluşmanın getirdiği o tatlı heyecan ve korkuyu hangimiz yaşamadık ki? Telaştan yapılan gaflar, birbirine giren cümleler ve garip sessizlikler yine birçoğumuzun başına gelmiştir.

Aslında kısa bir ön çalışma yaparak sonraki ilk randevuda diyeceklerini mükemmel şekilde planlayabilirsin. Eğer ne soracağını bilirsen, sen de sonraki diyeceklerini söylemek için biraz zaman kazanabilir ve karşındakinin gerçekten ideal kişi olup olmadığını kestirebilirsin! 😉

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hayatta nelere değer verirsin?

'Hobilerin neler' gibi sıradan şeyler sormak oldukça sıkıcıdır ve kısır döngülü cevaplar içerir. Ayrıca belki de karşındaki insanın pek fazla hobisi ya da bunlara ayıracak vakti yoktur. Bu nedenle hayatında neyin önemli olduğunu sormak kesinlikle çok daha doğru bir yaklaşımdır. Böylece hem varsa hobilerinden bahsedebilir hem de kişiliğiyle ve yaşam tarzıyla ilgili birçok ipucu verebilir. 😉

2. İlişkide ne arıyorsun?

Bu sorunun en temel amacı flört hedeflerinin uyumluluğunu ölçmektir. İster sıradan bir ilişki ister kalıcı bir birliktelik arıyor olsan da karşındakiyle benzer kriterlere sahip olduğunu bilmek isteyebilirsin. Özellikle ideal birlikteliğin nasıl olması gerektiğine dair bazı beklentilerin varsa karşındakinin bunları sunup sunmayacağını, bu basit soruyla kolayca anlayabilirsin. ✌️

3. Benimle görüşmek istemenin sebebi neydi?

Bu soru biraz direkt görünse de aslında bazen karşı tarafa açık olmaktan daha iyisi yoktur. Çünkü açık iletişim olası yanlış anlaşılmaları ve beklenti karşılamama problemleri ortadan kaldırır. Zaten ilk kez görüştüğün birine karşı fazla sorumluluk hissetmeyeceğinden, daha ilk sohbette onun bu konudaki fikrini alman sana epey yol katettirebilir. Ayrıca 'Benden hoşlanıyor musun' demekten çok daha flörtöz ve neşeli bir duruş sergiler. 😉

4. Benim hakkımda ilk ne düşündün?

Karşındakinin senin hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istediğinde, devam niteliğindeki bu soruyu da yöneltebilirsin. Ama bu soruyu sorarken aradaki iletişimin yeterince koyulaştığından ve aradaki yakınlaşma sinyallerinin arttığından emin olman da önemlidir. Böylece onu gafil avlar ve seni ilk gördüğünde gerçekten fark edip fark etmediğini anlamış olursun. 🤩

5. Başkalarıyla kolay kolay anlaşabilir misin?

Kaçamak sorulardan olan bu soru, genel görünse de karşı tarafın kişiliği hakkında epey fikir sahibi olmanı sağlar. Çok sıradan ve normal bir soru olduğundan karşıdaki kişi üzerinde herhangi bir şüphe uyandırmaz. Dolayısıyla randevunun herhangi bir anında ona bu soruyu yöneltebilir ve senin için yeterli olgunlukta olup olmadığını anlayabilirsin. 🧡

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İş ve hayat dengesini nasıl kuruyorsun?

Eğer biraz daha mantıklı kararlar alan biriysen karşındaki kişinin iş hayatıyla da ilgilenirsin. Özellikle profesyonel yaşamında başarılı olan birinin, ailesine ve sevdiklerine yeterince vakit ayırıp ayırmayacağını ise kendi hayatında uyguladığı zaman yönetim sistemlerini sorarak öğrenebilirsin. Sonuçta birisi, iş ve hayat arasında gereken dengeyi kurmuşsa aynı şekilde, romantik bir ilişki için gereken eforu ve zamanı ayırmaya da hazırdır. 😎

7. Tatil iznin olsa ne yapardın?

Bir yerleri gezmek, yeni kültürler ve insanlar tanımak senin için önemliyse karşındaki kişinin benzer hedefleri olup olmadığını irdeleyebilirsin. Bunun için de ona doğrudan 'Ben gezmeyi seviyorum, peki ya sen?' demek yerine daha karmaşık bir zarf atabilirsin. Çünkü ilkinde zaten senin beğenilerin ön planda olduğundan seyahat etmeyi pek sevmese bile aksini söyleyecektir. Bizim versiyonumuzda ise ilk fırsatta nasıl hareket edeceğini ve nereye gideceğini kendiliğinden anlatacaktır. Çok zekice değil mi? 🤓

8. Yakın çevrenle görüşürken planları genelde kim yapıyor?

Herkesin hayatında görüşmeleri ve buluşmaları planlayan bazı arkadaşları olur. Karşındakinin bu konuda lider mi yoksa takip eden kişi mi olduğunu anlamanın yolu da bu basit sorudan geçer. Ona bu soruyu yönelttiğin zaman, hayatına alma ihtimalin olan bu kişinin, olası gelecek planlarında nasıl hareket edeceğini öğrenirsin. Mesela eğer çok iyi bir planlayıcıysa sorumlu ve güvenilir biri olduğunu düşünebilirsin. 😍

9. Sence sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazları neler?

Yine kişiliğe dair önemli bilgiler edinmeni sağlayan bu soru da konuşma koyulaşınca yöneltmek isteyeceğin sorulardan olabilir. Onun değerleri ve birliktelik şekli hakkında bilgi alman çok önemlidir. Böylece, olası bir tartışma sonrası işleri geçiştirip yoluna devam mı edeceğini, yoksa yanında kalıp olayları çözmeye mi çalışacağını kavrayabilirsin. Bu da henüz en başta en doğru seçimi yapmanı sağlar. 🥳

10. Çatışmayla nasıl mücadele ediyorsun?

Hayatta her alanda çatışma ve mücadele vardır. Bazı kişiler bu tür duygulardan beslenir ve daha iyisi için mücadele eder, diğerleri ise çatışmadan kaçınarak kolay yola girmek ister. Onun, hayatındaki olumsuzluklarla nasıl mücadele ettiğini öğrenmeni sağlayan bu soru, zayıflıklarını ve güçlü yanlarını da gösterir. 💪

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Geçmiş ilişkilerindeki temel sorun neydi?

Senin için ideal insan olup olmadığına dair net cevaplara ihtiyacın olan her anda bu soru imdadına yetişebilir. Onun eski ilişkilerinden bahsetmeye meyilli olup olmaması bile, aklının hala eski birinde kalıp kalmadığını anlaman için yeterlidir. Bahsettiği zamanlarda ise o kişiyi anlatma şekli, olayları vurgulaması ve yaptığı kelime seçimleri, hayatına giren insanlara verdiği değeri ortaya koyar. Yani, ileride bir gün bir ilişkiye başladığınızda sana nasıl tepki vereceğinin sinyallerini vermiş olur. 😉

12. Hayatta en yakın gördüğün kişi kim?

Onun hayatta en değerli gördüğü kişi ailesinden veya arkadaş çevresinden biri olabilir. Bazen bir hocası, mentor olarak gördüğü birisi veya çok daha farklı kişiler de olabilir. Bu nedenle onun çevresiyle olan ilişkisini ve ailesine bağlılığını öğrenmek istediğinde, onun dökülmesini sağlayacak bu soruyu sorabilirsin.

13. Kendinle ilgili bir şey değiştirebilsen neyi değiştirirdin?

Bu soru, onun kendini ne kadar iyi tanıdığını ve kendisi hakkında nasıl bir öz eleştiri yaptığını anlamanı sağlar. Eğer kendisine karşı açık ve dürüst davranabiliyorsa hayatta neleri başarmak istediğini de göstermiş olur. Bu basit soruyu ona yönelttiğinde onun mütevazı mı, kendini beğenmiş mi, yoksa idealist mi olduğunu hemen kavrayabilirsin. 👀

14. Bugüne kadar aldığın en iyi hediye neydi?

Eğer sonuçları çok önemli olmayan fakat konuşmayı rahatlatan bir soru arıyorsan bu senin için en iyi seçenek olabilir. İlişkilerden ve kişilikten bağımsız görünen bu soru, ortamdaki gerginliği azaltır ve herkesin kendini rahat hissetmesini sağlar. Ayrıca geçmiş bir anıdan bir kez bahsedince, sonraki olası sorularında da benzer şekilde eski deneyimlerini anlatmaya meyilli olabilir. 😍

15. Benimle çıkmadan önce en çok heyecanlandığın şey ne oldu?

Flörtöz ve kendi duygularını açık eden bir soru arıyorsan ona bunu yöneltebilirsin. Böylece onun sana dair en çok neyi beğendiğini kolayca öğrenirsin. Ayrıca onun hakkında beğendiğin bir şeyden bahsetmek için de aradığın bahaneyi bulmuş olursun. 😘

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın