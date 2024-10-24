İlk Randevuda Karşı Tarafa Sorulacak En İyi 15 Soru

Potansiyel partnerle ilk kez buluşmanın getirdiği o tatlı heyecan ve korkuyu hangimiz yaşamadık ki? Telaştan yapılan gaflar, birbirine giren cümleler ve garip sessizlikler yine birçoğumuzun başına gelmiştir.

Aslında kısa bir ön çalışma yaparak sonraki ilk randevuda diyeceklerini mükemmel şekilde planlayabilirsin. Eğer ne soracağını bilirsen, sen de sonraki diyeceklerini söylemek için biraz zaman kazanabilir ve karşındakinin gerçekten ideal kişi olup olmadığını kestirebilirsin! 😉