Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek birçok kişi için zorlu bir süreç olabilir, ancak azim ve kararlılıkla bu yolculuğu başarıyla tamamlayan insanlar gerçekten ilham verici. İşte hayatlarını ve vücutlarını değiştiren 15 kişinin hikayesi ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
Ö__nemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. 12 ay
2. 2 aylık kilo kaybı ilerlemesi
3. ''6 ay IF/OMAD ve Ağırlık Kaldırma bana yeni bir hayat verdi''
4. ''(5,5 ay) vücut yağ yüzdesi %35'ten yaklaşık %15'e''
5. 4 yıl
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6. 11 ay
7. 8 ay
8. ''(10 ay) - Vegan diyeti ve Kaçamak öğün yok!''
9. ''30 bedenden 3 bedene''
10. ''(18 aylık yolculuk) 8 ay bakım!''
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11. ''6 Yıl | Kilo verme yolculuğum''
12. ''1 yıl 5 ay''
13. 1 yıl 7 ay
14. 10 ay
''Kilo verme ilerlemesi, mutlu olana kadar daha katetmem gereken uzun bir yol var''
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