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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 16:47

Kilo vermek birçok kişi için zorlu bir süreç olabilir, ancak azim ve kararlılıkla bu yolculuğu başarıyla tamamlayan insanlar gerçekten ilham verici. İşte hayatlarını ve vücutlarını değiştiren 15 kişinin hikayesi ve öncesi-sonrası fotoğrafları...

Ö__nemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki fotoğraflara buradan göz atabilirsiniz👇

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1. 12 ay

1. 12 ay

2. 2 aylık kilo kaybı ilerlemesi

2. 2 aylık kilo kaybı ilerlemesi

3. ''6 ay IF/OMAD ve Ağırlık Kaldırma bana yeni bir hayat verdi''

3. ''6 ay IF/OMAD ve Ağırlık Kaldırma bana yeni bir hayat verdi''

4. ''(5,5 ay) vücut yağ yüzdesi %35'ten yaklaşık %15'e''

4. ''(5,5 ay) vücut yağ yüzdesi %35'ten yaklaşık %15'e''

5. 4 yıl

5. 4 yıl
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6. 11 ay

6. 11 ay

7. 8 ay

7. 8 ay

8. ''(10 ay) - Vegan diyeti ve Kaçamak öğün yok!''

8. ''(10 ay) - Vegan diyeti ve Kaçamak öğün yok!''

9. ''30 bedenden 3 bedene''

9. ''30 bedenden 3 bedene''

10. ''(18 aylık yolculuk) 8 ay bakım!''

10. ''(18 aylık yolculuk) 8 ay bakım!''
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11. ''6 Yıl | Kilo verme yolculuğum''

11. ''6 Yıl | Kilo verme yolculuğum''

12. ''1 yıl 5 ay''

12. ''1 yıl 5 ay''

13. 1 yıl 7 ay

13. 1 yıl 7 ay

14. 10 ay

14. 10 ay

''Kilo verme ilerlemesi, mutlu olana kadar daha katetmem gereken uzun bir yol var''

''Kilo verme ilerlemesi, mutlu olana kadar daha katetmem gereken uzun bir yol var''

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