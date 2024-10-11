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Bir Psikolog Yanıtladı: Özellikle Son Dönemde Sıkça Duyduğumuz 'Bipolarlık' Geçer mi?

Bir Psikolog Yanıtladı: Özellikle Son Dönemde Sıkça Duyduğumuz 'Bipolarlık' Geçer mi?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 16:52 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 16:56

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Bipolar bozukluk, bireylerin yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen, duygudurum dalgalanmalarıyla kendini gösteren bir psikiyatrik hastalıktır. Bu hastalığın belirgin özelliği, kişinin duygusal durumunun aşırı derecede yükselmesi (mani) ve düşmesi (depresyon) arasında gidip gelmesidir. Mani dönemlerinde kişi aşırı enerjik, neşeli, huzursuz ve hiperaktif olabilirken; depresyon dönemlerinde ise aşırı üzgün, enerjisi düşük, ilgisiz ve umutsuz hissedebilir. Bipolar bozukluk genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve ömür boyu sürebilir. Ancak doğru tedavi ve yönetimle, bipolar bozukluğu olan kişiler sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürebilirler.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA7w82...
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Uzman Klinik Psikolog Buğra Mısri, Bipolarlığın tamamen iyileşip iyileşmeyeceği ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Uzman Klinik Psikolog Buğra Mısri, Bipolarlığın tamamen iyileşip iyileşmeyeceği ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

%100 bir tedavi mümkün olmasa da kullanılan ilaçlar ve psikoterapi ile kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini belirtti.

%100 bir tedavi mümkün olmasa da kullanılan ilaçlar ve psikoterapi ile kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini belirtti.

İşte o video;

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