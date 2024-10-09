Hasta Mahremiyetinin Sınırı Ne? Bir Psikolog Terapi Sırasında Asli Bir Risk Görürse Polise Haber Verir mi?

Bilindiği üzere, birçok suç ve şiddet eğilimi, psikoloji ile iç içe. Suçların önlenmesinde, psikolojik analizin ve bu kişilerin tespit edilerek tedaviye yönlendirilmesinin kritik bir rolü var. Bu durum, suçların kök nedenlerinin anlaşılmasına ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Peki bu tarz durumlarda hasta mahremiyetinin sınırı nedir?