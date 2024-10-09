Görüş Bildir
Haberler
Video
Hasta Mahremiyetinin Sınırı Ne? Bir Psikolog Terapi Sırasında Asli Bir Risk Görürse Polise Haber Verir mi?

Hasta Mahremiyetinin Sınırı Ne? Bir Psikolog Terapi Sırasında Asli Bir Risk Görürse Polise Haber Verir mi?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 16:25

İçerik Devam Ediyor

Bilindiği üzere, birçok suç ve şiddet eğilimi, psikoloji ile iç içe. Suçların önlenmesinde, psikolojik analizin ve bu kişilerin tespit edilerek tedaviye yönlendirilmesinin kritik bir rolü var. Bu durum, suçların kök nedenlerinin anlaşılmasına ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Peki bu tarz durumlarda hasta mahremiyetinin sınırı nedir?

Kaynak: https://youtube.com/shorts/nRAaGSczd8...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece, pek çok kişinin merak ettiği o soruyu yanıtladı.

Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece, pek çok kişinin merak ettiği o soruyu yanıtladı.

Psikologların terapi sürecinde danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar verme ihtimalini görürse polise haber verebildiklerini söyledi.

Psikologların terapi sürecinde danışanın kendisine ya da bir başkasına zarar verme ihtimalini görürse polise haber verebildiklerini söyledi.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın