Bir Psikolog Yanıtladı: İlişki Sırasında Çocuklarına Yakalanan Çiftler Nasıl Bir Yol İzlemeli

Çocuk sahibi olmak, yaşamın tüm unsurlarını baştan aşağıya yeniden şekillendirir. Bu, günlük rutinlerden, sosyal ilişkilerinizin niteliğine kadar her şeyi etkiler. Çocuğun psikolojik sağlığını korumak ve geliştirmek, bu süreçte en önemli önceliklerden biridir. Bu, onun sağlıklı bir yetişkin olmasının temelini atar ve aynı zamanda sizin de yaşam kalitenizi artırır. Bu nedenle, çocuk sahibi olmak sadece bir yaşam biçimi değişikliği değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk da getirir.
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Psikolog Ceren Kurtay’a “Çocuğumuza sevişirken yakalandık, ne yapmalıyız” sorusu soruldu.
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Böyle bir durumda çocuğun tam olarak ne hissettiğini anlatan Kurtay, yapılması gerekenleri de tek tek açıkladı.
İşte o video;
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