Narsistlerin Çıkara Dayalı İlişkileri

Bu yüzden çıkar ilişkisine dayalı ilişkiler kurar ve uzun soluklu dostları neredeyse yoktur. Narsist, aşırı bencil olduğu için çıkarlarına ters düşen insanları sevmez ve çıkarı olmadığını düşündüğü insanları hayatından çıkarır. Farklı şekillerde çıkar ilişkisi kurar:

• Maddiyata Dayalı Çıkar İlişkisi: Zengin olan kişilerle dostluğunu sürdürür. Zengin insanlarla samimiyetten uzak, yüzeysel ilişki kurar. Partneriyle duygusal ilişki zamanla maddi çıkar ilişkisine döner. Maddi olarak bir çıkarı kalmadığında ise insanlardan uzaklaşır.

• Kariyer ve Statüye Dayalı Çıkar İlişkisi: Genelde narsistler iş yerinde üstleriyle daha fazla yakınlık kurar. Onlara bolca yalakalık yapar ve puan kazanmaya çalışır. Terfi alana kadar üstlerini sömürmeye devam eder. Çevresindeki insanların da varlıklı ve üst düzey insanlar olmasına gayret gösterir. İnsanları da sürekli olarak üst düzeydeki kişilere ulaşmak için kullanır. Hatta tek sefer tanıştığı insanı dahi yıllarca tanıyormuş gibi kullanır. Hakimle tanışsın, onun ismini her yerde zikreder ve istediğine ulaşmaya çalışır. Sokakta genelde “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye bağırıp kendince hakkını savunmaya çalışır.

• Psikolojik ve Duygusal Çıkar İlişkisi: Danışanlarımdan çok sık duyduğum söz: “O dostuyla ya da arkadaşıyla hiçbir çıkarı olmamasına rağmen uzun süre dostluğunu sürdürüyor.” Narsistler, yakınındaki insandan ya da sizden herhangi bir şekilde ekonomik, cinsel ya da statüsel olarak beslenmese de psikolojik ve duygusal olarak beslenmeye devam eder. Narsist, kendi içerisinde yaşadığı aşağılık, yalnızlık ve boşluk hissinin getirdiği acıyı hafifletmek için yakınlarını ve kurbanlarını kullanır. İçindeki aşağılık acısını hafifletmek için insanları küçümser, aşağılar, kıyaslar, dışlar veya yalnızlaştırır. Başkalarının daha aciz olduğunu görmek kendi acısını hafifletir. Zihninden şu düşünce bilinçsiz şekilde geçer ve rahatlar: “Benden daha kötüsü var, benim için ağlıyor, benim için delirdi, benim için öfke patlaması yaşıyor. Demek ki ben önemli bir insanım.” Narsistin kaostan beslenmesinin altında yatan da budur. Ayrıca narsist, partnerinin ona bağımlı olmasından, aşırı fedakarlık yapmasından, ezik görünmesinden, delirmesinden, öfke patlaması yaşamasından da aşırı keyif alır ve beslenir.