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Narsistlerin Çıkara Dayalı İlişkileri

etiket Narsistlerin Çıkara Dayalı İlişkileri

Burak Öge
Burak Öge - yazio
12.10.2024 - 16:43

Dikkat ederseniz bir narsistin etrafında uzun soluklu dostluğu yoktur. Varsa da çıkar ilişkisine dayalı bir ilişkisi vardır. Bazı durumlarda bakarsınız ki yıllardır süren arkadaşlıkları var. Siz zannedersiniz ki çok güzel ilişkileri var. Dışardan bakıldığından bir çıkar da yokmuş gibi gözükür ama psikolojik olarak beslenir. Romantik ilişkilerinin yanı sıra çalışanlarını ve arkadaşlarını da kendilerine bağımlı yapıp uzun soluklu ilişkide tutabilir. Bir narsist başkasından beslenecek bir taraf bulamadığında ise ilişkisi kopartır.

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Narsist, kendisini ayrıcalıklı düşündüğü için herkesin ona hizmet etmesini bekler.

Narsist, kendisini ayrıcalıklı düşündüğü için herkesin ona hizmet etmesini bekler.

Bu yüzden çıkar ilişkisine dayalı ilişkiler kurar ve uzun soluklu dostları neredeyse yoktur. Narsist, aşırı bencil olduğu için çıkarlarına ters düşen insanları sevmez ve çıkarı olmadığını düşündüğü insanları hayatından çıkarır. Farklı şekillerde çıkar ilişkisi kurar:

• Maddiyata Dayalı Çıkar İlişkisi: Zengin olan kişilerle dostluğunu sürdürür. Zengin insanlarla samimiyetten uzak, yüzeysel ilişki kurar. Partneriyle duygusal ilişki zamanla maddi çıkar ilişkisine döner. Maddi olarak bir çıkarı kalmadığında ise insanlardan uzaklaşır.

• Kariyer ve Statüye Dayalı Çıkar İlişkisi: Genelde narsistler iş yerinde üstleriyle daha fazla yakınlık kurar. Onlara bolca yalakalık yapar ve puan kazanmaya çalışır. Terfi alana kadar üstlerini sömürmeye devam eder. Çevresindeki insanların da varlıklı ve üst düzey insanlar olmasına gayret gösterir. İnsanları da sürekli olarak üst düzeydeki kişilere ulaşmak için kullanır. Hatta tek sefer tanıştığı insanı dahi yıllarca tanıyormuş gibi kullanır. Hakimle tanışsın, onun ismini her yerde zikreder ve istediğine ulaşmaya çalışır. Sokakta genelde “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye bağırıp kendince hakkını savunmaya çalışır. 

• Psikolojik ve Duygusal Çıkar İlişkisi: Danışanlarımdan çok sık duyduğum söz: “O dostuyla ya da arkadaşıyla hiçbir çıkarı olmamasına rağmen uzun süre dostluğunu sürdürüyor.” Narsistler, yakınındaki insandan ya da sizden herhangi bir şekilde ekonomik, cinsel ya da statüsel olarak beslenmese de psikolojik ve duygusal olarak beslenmeye devam eder. Narsist, kendi içerisinde yaşadığı aşağılık, yalnızlık ve boşluk hissinin getirdiği acıyı hafifletmek için yakınlarını ve kurbanlarını kullanır. İçindeki aşağılık acısını hafifletmek için insanları küçümser, aşağılar, kıyaslar, dışlar veya yalnızlaştırır. Başkalarının daha aciz olduğunu görmek kendi acısını hafifletir. Zihninden şu düşünce bilinçsiz şekilde geçer ve rahatlar: “Benden daha kötüsü var, benim için ağlıyor, benim için delirdi, benim için öfke patlaması yaşıyor. Demek ki ben önemli bir insanım.” Narsistin kaostan beslenmesinin altında yatan da budur. Ayrıca narsist, partnerinin ona bağımlı olmasından, aşırı fedakarlık yapmasından, ezik görünmesinden, delirmesinden, öfke patlaması yaşamasından da aşırı keyif alır ve beslenir.

Narsistin diğer insanlarla çıkarı bittiği anda ilişkisi de biter.

Narsistin diğer insanlarla çıkarı bittiği anda ilişkisi de biter.

Eğer sizi kontrol edemeyip, manipüle edemiyorsa, ekonomik, cinsel ve maddi olarak faydalanamıyorsa sizden ayrılır. Ayrılırken de büyük yıkım yaratmaktan çok keyif alır çünkü ayrılıklardan da beslenmeye çalışırlar. Sizi yetersiz, suçlu, sevilmez, önemsiz biri olarak gösterip kaynağı sömürmeye çalışır. Sizden beklentisi ise kendinizi ona kanıtlamaya devam etmenizdir. Kaynakları tükendiğinde ise sizi kötüleyip yeni kaynaklarına yönünü çevirir.

Özetle, ben merkezci narsistler kurallara, etiğe ve ahlaka uymaz ama herkesin uymasını bekler. Her yerde özel muamele görmesi gerektiğine inanır. Her zaman kendisinden bahseder. Onun dediği doğrudur ve en iyi o bilir. Her zaman çıkar ilişkilerine dayanan arkadaşlıkları vardır. Tüm bu davranışlarının altında yatan neden ise kendilerini özel, ayrıcalıklı ve görkemli olduğuna inanmalarıdır.

Önemli not: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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