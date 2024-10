Narsistlerin Çıkara Dayalı İlişkileri

Eğer sizi kontrol edemeyip, manipüle edemiyorsa, ekonomik, cinsel ve maddi olarak faydalanamıyorsa sizden ayrılır. Ayrılırken de büyük yıkım yaratmaktan çok keyif alır çünkü ayrılıklardan da beslenmeye çalışırlar. Sizi yetersiz, suçlu, sevilmez, önemsiz biri olarak gösterip kaynağı sömürmeye çalışır. Sizden beklentisi ise kendinizi ona kanıtlamaya devam etmenizdir. Kaynakları tükendiğinde ise sizi kötüleyip yeni kaynaklarına yönünü çevirir.

Özetle, ben merkezci narsistler kurallara, etiğe ve ahlaka uymaz ama herkesin uymasını bekler. Her yerde özel muamele görmesi gerektiğine inanır. Her zaman kendisinden bahseder. Onun dediği doğrudur ve en iyi o bilir. Her zaman çıkar ilişkilerine dayanan arkadaşlıkları vardır. Tüm bu davranışlarının altında yatan neden ise kendilerini özel, ayrıcalıklı ve görkemli olduğuna inanmalarıdır.

Önemli not: Yazımız bilgilendirme ve farkındalık amaçlı olarak hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi gerektiren durumlar için lütfen hekimlere başvurunuz. Yazıda yer alan vaka öyküleri gerçek vakalardan ve birkaç vakanın birleşimi esinlenilmiş kurgusal öykülerdir. Vaka öykülerinde hiçbir şekilde bir kişiye ait tanımlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.

Online terapi için Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz.

Instagram

Youtube

X

Tiktok

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio