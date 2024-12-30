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Steam Türkiye'de Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Oyunları Açıklandı!

Steam Türkiye'de Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Oyunları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 17:48

Steam, milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan bir oyun platformu. Her hafta milyonlarca oyuncu, birçok satın alım gerçekleştiriyor. Steam de bu satın alımların istatistiğini tutarak en çok satanları sıralıyor. Biz de sizlere 17-24 Aralık tarihleri arasında en çok satan oyunları listeledik.

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10. Battlefield 1

10. Battlefield 1

Savaş atmosferini en iyi yaşatan oyunlardan olan Battlefield 1, listemize 10. sıradan giriş yapıyor. Her ne kadar yeni Battlefield oyunları olsa da oyuncular Battlefield 1'i tercih ediyor.

9. God of War Ragnarok

9. God of War Ragnarok

God of War serisinin en güncel oyunu olan Ragnarok, uzun bir bekleyişin ardından PC'ye çıktı. İndirim döneminin etkisiyle beraber de en çok satanlara girmeyi başardı.

8. Euro Truck Simulator 2

8. Euro Truck Simulator 2

Yıllardır hayatımızda olan ve bizi sanal alemde usta şöför yapmayı başaran ETS, en çok satanlarda yine kendine yer buldu.

7. War Thunder

7. War Thunder

Uçakların ve tankların ortalığı darmaduman ettiği War Thunder, çıktığı günden bu yana popülerliğini korumaya devam ediyor. Her geçen gün yeni oyuncuları kendine çekmeyi başaran yapım, oyuncuları mutlu etmeyi başarıyor gibi.

6. Elden Ring

6. Elden Ring

FromSoftware'in ustalık eseri olan Elden Ring, uzun bir süredir en çok satanlarda kendine yer buluyor. Her anlamda çok iyi bir oyun olması ve indirim döneminin de başlaması ile listemizde yukarı sıralarda kendine yer bulmayı başarmış.

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5. World of Warships

5. World of Warships

Uçak ve tank savaşlarından sıkılan oyuncuların bir diğer uğrak noktası ise World of Warships olmuş gibi. Açık denizlerde gemi savaşları yaptığımzı bu oyun, birçok oyuncuyu kendine bağlamayı başarmış gibi görünüyor.

4. Dota 2

4. Dota 2

MOBA türünün en iyi temsilcilerinden olan Dota 2, uzun yıllardır desteklenmeye devam ediyor. Hala yüzbinlerce anlık oyuncuya ulaşan oyun, en çok satanlarda da kendine yer bulmayı başarmış.

3. Path of Exile 2

3. Path of Exile 2

İlk oyunun üzerine koyarak gelen Path of Exile 2, ilk haftasında milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Hem de bu başarıyı henüz erken erişim sürümündeyken yaptı.

2. EA FC 25

2. EA FC 25

Ülkemizde büyük bir kitlesi olan futbolun temsilcisi EA FC 25, doğal olarak en çok satanlar listesine adını yazdırmayı başarmış. Her ne kadar oyuncular birçok şikayet ve sitemde bulunsa da satın almaya devam ediyor.

1. Counter Strike 2

1. Counter Strike 2

Counter serisi yıllardır bu listenin zirvesine oynamaya devam ediyor. CS:GO'nun ardından aynı başarıyı sürdüren Counter Strike 2, bu haftanın en çok satanlarında zirvede yer alıyor.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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