Steam Türkiye'de Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Oyunları Açıklandı!
Steam Türkiye'de Geçtiğimiz Haftanın En Çok Satan Oyunları Açıklandı!
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10. Battlefield 1
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9. God of War Ragnarok
8. Euro Truck Simulator 2
7. War Thunder
6. Elden Ring
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5. World of Warships
4. Dota 2
3. Path of Exile 2
2. EA FC 25
1. Counter Strike 2
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