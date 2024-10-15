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Yapbozdaki Eksik Parçanızı Bulun: Partnerinizin Sizi Tamamlayıp Tamamlamadığını Anlamanızın 10 Yolu

etiket Yapbozdaki Eksik Parçanızı Bulun: Partnerinizin Sizi Tamamlayıp Tamamlamadığını Anlamanızın 10 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 23:46

Bir ilişkinin ciddi olarak ilerlemesini ve ömür boyu sürmesini sağlamak için bazı şeyler gerekli. Bunlardan biri ilişkideki kişilerin birbirleri ile uyumlu olmasıdır. Arada çekimin yaşanabilmesi ve duyguların devamlı olabilmesi için partnerinizin sizi ve sizin partnerinizi tamamlamanız gerekiyor. Birbirinizi tamamlayıp tamamlamadığınızı öğrenmek istiyorsanız, bu içerik sizin için!

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1. Geleceğe dair planlarınıza bakın.

Şu an ve şimdi çok önemlidir, evet. Fakat ciddi bir ilişki içerisinde iseniz geleceği de düşünmelisiniz. Bu yüzden gelecekteki planlarınız veya gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerin birbirine karşıt olmaması gerekir. Birlikteliğin sürebilmesi adına gelecekte de yan yana olabileceğiniz anların olması gerekir. Planların bunu sağlayıp sağlamadığına bakın.

2. İletişim şeklinizi inceleyin.

Tüm ilişkilerde iletişim önemli bir unsurdur. İlk bakılması gereken şeylerden biri olan iletişimin partnerinizle nasıl ilerlediğini inceleyin. Sürekli dinleyen ya da konuşan taraf mısınız yoksa eşit bir şekilde mi ayrılıyor? Bunların yanı sıra sorunları çözme sırasında üslubun nasıl olduğuna da bakılması gerekir. Eğer iletişim düzgün ilerleyebiliyorsa o zaman uyumlusunuz!

3. Güvenin sağlamlığına bakın.

İlişkiyi ilişki yapan güven duygusudur. Her konuda güvenebildiğin bir partnerin olmalı. Seni destekleyen, teselli eden ve mutlu anlarında seninle sevinen biri olmalı karşında. Ayrıca birbirinize karşı dürüst olabilmeniz, bir şeyler saklamak zorunda olmamanız tamamlanmış olduğunuzu gösterir.

4. İlgi alanlarının nasıl olduğuna bakın.

Tabi ki farklı ilgi alanlarınız olabilir. Ama anı biriktirmek için birlikte bolca vakit geçirmelisiniz. Bunun için ortak ilgi alanları olmalı. Aynı hobi ve aktivitelerden hoşlanıp hoşlanmadığınıza bakarak durumu anlayabilirsiniz. Sonuçta tamamlanmak demek birlikte yeni şeyler deneyimlemek ve maceraya atılmak demektir.

5. Duygusal bağlantınızı anlamaya çalışın.

Size bakışı, gülüşü ya da sizinle ilgilenişi... Tüm bunlar duygusal olarak size nasıl yaklaştığını gösterir. İncelemeleri yaparak duygu yoğunluklarının ne düzeyde olduğunu ve duygularınızın birbirleri ile uyumlu olup olmadığını anlayabilirsiniz.

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6. Bir problemle karşılaştığınızda nasıl tepkiler verildiğine bakın.

Hayat pürüzsüz bir şekilde ilerlemez. Bazı pürüzler yaşanır. Bu pürüzler ilişkinizde de kendini gösterebilir. Önemli olan sorunun nasıl çözüldüğüdür. Partnerinizin ve sizin olaya nasıl yaklaştığınız uyumlu olup olmadığınızı saptamanızı sağlar. İkinizde sorumluluk alarak birlikte hareket edebiliyorsanız tamamlanmışsınızdır.

7. Tensel çekim hissedip hissetmediğinize bakın.

Çekim gücünün fazlalığı aradaki tutkuyu gösterir. Tutku ise uyumun fazlalığını belli eder. Elleriniz dokunmadan bile bir bakışla bu çekimi hissedebiliyorsanız yoğun hislerle karşınızdakine bağlanmışsınızdır. Bu da uyumlu olduğunuzu gösterir. Sevginin bir dili olan temasın gerçekleşebilmesi için çekim gerekli!

8. Yaşam tarzınızın nasıl olduğunu inceleyin.

Tamamen aynı tarza sahip olmanız gerekmiyor. Herkesin hayata bakışı farklıdır. Bu da beraberinde hayatı yaşayış tarzını değiştirir. Dolayısıyla aynı yaşayacaksınız gibi bir durum yok. Ama birbirlerine zıt kaçacak şekilde olmamalı. Uzun bir ilişki hayal ediyorsanız uyumu yakalamanız gerekir.

9. Sosyal çevrenizin nasıl olduğuna bakın.

Kendi arkadaş çevrenize partnerinizi kolayca sokuyor olmanız uyumlu olduğunuzu gösterir. Ayrıca onun arkadaş çevresini kendi arkadaşlarınız olarak benimsemeniz tamamlanmış ve bir hale geldiğinizi gösterir. Böylece sosyalleşme aşamasında birbirinize karışmanız gerekmez ve güven ortamı oluşur.

10. Bireysel olmanızı zedeleyip zedelemediğine bakın.

Birlikte vakit geçirip hareket etmeniz çok güzel. Ama her insan biriciktir. Bazen yalnız kalmaya ve kendisiyle vakit geçirmeye ihtiyacı olur. Siz ve partneriniz birbirinize bunu sağlamalısınız. Tamamlanmak demek özel alanlara aşırı girmek demek değildir. Tamamlanmak demek karşınızdaki kişinin özel alana ihtiyacı olduğunu anlamanız demektir...

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