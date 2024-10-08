Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek istiyorsunuz ama azimli değilsiniz değil mi? İşte azmin ve başarının kitabını yazmış sizlere örnek olacak 15 kişi.
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ''14 ay. İlerleme fotoğrafları''
2. 9 ay
3. ''2 yıl kilo verdim ama yeni bir yüze kavuştum.''
4. 2 yıl.
5. ''7 ay, ne kadar çok şey değiştiğine şaşırdım!''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 16 ay
7. ''7 ay. Daha gidecek çok yolum var ama sonunda üstü çıplak fotoğraflarımı çekecek kadar kendime güveniyorum.''
8. 24 ay
9. ''19 ay. Bu kadar ileri gidebileceğimi hiç düşünmezdim ama daha yeni başlıyorum!''
10. 6 ay
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. ''8 ay. Aynı tişört, ama kendimi tamamen farklı bir insan gibi hissediyorum.''
12. ''7 yıllık istikrarlı çalışma!''
13. ''24 Ay. Temiz diyet, 24 ay boyunca günde 10k adım, düzenli egzersiz rutini.''
14. ''22 ay. Son fotoğrafa göre daha fazla ilerleme var (ve bundan çok mutluyum!)''
15. 10 ay
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın