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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:09

Kilo vermek istiyorsunuz ama azimli değilsiniz değil mi? İşte azmin ve başarının kitabını yazmış sizlere örnek olacak 15 kişi.

Kaynak

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki fotoğraflara buradan göz atabilirsiniz👇

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1. ''14 ay. İlerleme fotoğrafları''

1. ''14 ay. İlerleme fotoğrafları''

2. 9 ay

2. 9 ay

3. ''2 yıl kilo verdim ama yeni bir yüze kavuştum.''

3. ''2 yıl kilo verdim ama yeni bir yüze kavuştum.''

4. 2 yıl.

4. 2 yıl.

5. ''7 ay, ne kadar çok şey değiştiğine şaşırdım!''

5. ''7 ay, ne kadar çok şey değiştiğine şaşırdım!''
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6. 16 ay

6. 16 ay

7. ''7 ay. Daha gidecek çok yolum var ama sonunda üstü çıplak fotoğraflarımı çekecek kadar kendime güveniyorum.''

7. ''7 ay. Daha gidecek çok yolum var ama sonunda üstü çıplak fotoğraflarımı çekecek kadar kendime güveniyorum.''

8. 24 ay

8. 24 ay

9. ''19 ay. Bu kadar ileri gidebileceğimi hiç düşünmezdim ama daha yeni başlıyorum!''

9. ''19 ay. Bu kadar ileri gidebileceğimi hiç düşünmezdim ama daha yeni başlıyorum!''

10. 6 ay

10. 6 ay
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11. ''8 ay. Aynı tişört, ama kendimi tamamen farklı bir insan gibi hissediyorum.''

11. ''8 ay. Aynı tişört, ama kendimi tamamen farklı bir insan gibi hissediyorum.''

12. ''7 yıllık istikrarlı çalışma!''

12. ''7 yıllık istikrarlı çalışma!''

13. ''24 Ay. Temiz diyet, 24 ay boyunca günde 10k adım, düzenli egzersiz rutini.''

13. ''24 Ay. Temiz diyet, 24 ay boyunca günde 10k adım, düzenli egzersiz rutini.''

14. ''22 ay. Son fotoğrafa göre daha fazla ilerleme var (ve bundan çok mutluyum!)''

14. ''22 ay. Son fotoğrafa göre daha fazla ilerleme var (ve bundan çok mutluyum!)''

15. 10 ay

15. 10 ay

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