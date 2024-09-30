Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek, spor yapmak için motive edici hikayeler arayanlar buraya! Bu 15 kişi sadece vücutlarını değil hayatlarını da tamamen değiştirdi. İşte 15 inanılmaz fotoğraf...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''10 ay | 12 yıldır ilk kez UK14 beden kıyafetler giyiyorum 🤯''
2. ''1 yıl''
3. ''7,5 yıl''
4. ''13 ay''
5. '' 1 yıl | Yavaş yavaş ilerliyorum''
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6. ''Bu yaklaşık 7 yıldır 300lbs'nin altına ilk kez inişim…''
7. ''18 ay''
8. ''4 yıl | Çalışmaya devam ediyorum''
9. ''10 ay | Utah'a taşındı ve dağ bisikleti sürmeye başladı lol''
10. ''Antrenmanlarda daha tutarlı olmaya çalışıyorum''
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11. ''2021 ve şimdi''
12. ''10 Hafta | Boşanmanın beni üzmesine izin vermeyeceğim''
13. ''6 ay. Yüksek proteinli/düşük basit karbonhidratlı diyetle kalori açığı ve günlük 30 dakikalık sabit durum kardiyo.''
14. ''7/6/23 - 27/9/24''
15. ''3,5 yıl Hayallerin peşinde''
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