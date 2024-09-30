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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 10:50

Kilo vermek, spor yapmak için motive edici hikayeler arayanlar buraya! Bu 15 kişi sadece vücutlarını değil hayatlarını da tamamen değiştirdi. İşte 15 inanılmaz fotoğraf...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

Geçen haftaki fotoğraflara buradan göz atabilirsiniz👇

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1. ''10 ay | 12 yıldır ilk kez UK14 beden kıyafetler giyiyorum 🤯''

1. ''10 ay | 12 yıldır ilk kez UK14 beden kıyafetler giyiyorum 🤯''

2. ''1 yıl''

2. ''1 yıl''

3. ''7,5 yıl''

3. ''7,5 yıl''

4. ''13 ay''

4. ''13 ay''

5. '' 1 yıl | Yavaş yavaş ilerliyorum''

5. '' 1 yıl | Yavaş yavaş ilerliyorum''
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6. ''Bu yaklaşık 7 yıldır 300lbs'nin altına ilk kez inişim…''

6. ''Bu yaklaşık 7 yıldır 300lbs'nin altına ilk kez inişim…''

7. ''18 ay''

7. ''18 ay''

8. ''4 yıl | Çalışmaya devam ediyorum''

8. ''4 yıl | Çalışmaya devam ediyorum''

9. ''10 ay | Utah'a taşındı ve dağ bisikleti sürmeye başladı lol''

9. ''10 ay | Utah'a taşındı ve dağ bisikleti sürmeye başladı lol''

10. ''Antrenmanlarda daha tutarlı olmaya çalışıyorum''

10. ''Antrenmanlarda daha tutarlı olmaya çalışıyorum''
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11. ''2021 ve şimdi''

11. ''2021 ve şimdi''

12. ''10 Hafta | Boşanmanın beni üzmesine izin vermeyeceğim''

12. ''10 Hafta | Boşanmanın beni üzmesine izin vermeyeceğim''

13. ''6 ay. Yüksek proteinli/düşük basit karbonhidratlı diyetle kalori açığı ve günlük 30 dakikalık sabit durum kardiyo.''

13. ''6 ay. Yüksek proteinli/düşük basit karbonhidratlı diyetle kalori açığı ve günlük 30 dakikalık sabit durum kardiyo.''

14. ''7/6/23 - 27/9/24''

14. ''7/6/23 - 27/9/24''

15. ''3,5 yıl Hayallerin peşinde''

15. ''3,5 yıl Hayallerin peşinde''

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