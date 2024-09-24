Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo verme sürecinde motive edici şeyler arayanlar başka insanların zayıflama sürecini görmek isteyebilir. Tam da bu noktada hem vücutlarını hem de hayatlarını tamamiyle değiştiren kişilerden gelen 15 yeni fotoğraf işinize yarayabilir. İşte Reddit'ten derlediğimiz o fotoğraflar...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''4 yıllık yolculuk | 60kg'nin altına inmeye çalışıyorum ama şu ana kadarki yolculuğumdan gurur duyuyorum''
2. 6 yıl
3. 4 ay
4. 10 ay
5. ''(10 ay) Uzun zamandır böyle bir insan değildim. Geri döndüğüm için mutluyum.''
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6. ''Çalışkanlık ve özveri hayatta istediğiniz her şeyi elde etmenizi sağlar.''
7. ''11 ay | - sonunda hayatımı düzene koydum, hiç bu kadar iyi hissetmemiştim''
8. 3 yıl
9. 6 ay
10. ''25 ay | Gerçekten aklınızı buna verdiğinizde neler başarabileceğiniz inanılmaz.''
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11. ''Nisan 2022'den beri toplamda 125 kilo verdim. En yüksek kilom 308 lbs idi. Olmak istediğim yerde değilim ama sadece 13 lbs uzağım.''
12. ''5 ayda 15 kilo''
13. 3 yıl
14. 4 yıl
15. 1 yıl
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