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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 08:56

Kilo verme sürecinde motive edici şeyler arayanlar başka insanların zayıflama sürecini görmek isteyebilir. Tam da bu noktada hem vücutlarını hem de hayatlarını tamamiyle değiştiren kişilerden gelen 15 yeni fotoğraf işinize yarayabilir. İşte Reddit'ten derlediğimiz o fotoğraflar...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. ''4 yıllık yolculuk | 60kg'nin altına inmeye çalışıyorum ama şu ana kadarki yolculuğumdan gurur duyuyorum''

1. ''4 yıllık yolculuk | 60kg'nin altına inmeye çalışıyorum ama şu ana kadarki yolculuğumdan gurur duyuyorum''

2. 6 yıl

2. 6 yıl

3. 4 ay

3. 4 ay

4. 10 ay

4. 10 ay

5. ''(10 ay) Uzun zamandır böyle bir insan değildim. Geri döndüğüm için mutluyum.''

5. ''(10 ay) Uzun zamandır böyle bir insan değildim. Geri döndüğüm için mutluyum.''
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6. ''Çalışkanlık ve özveri hayatta istediğiniz her şeyi elde etmenizi sağlar.''

6. ''Çalışkanlık ve özveri hayatta istediğiniz her şeyi elde etmenizi sağlar.''

7. ''11 ay | - sonunda hayatımı düzene koydum, hiç bu kadar iyi hissetmemiştim''

7. ''11 ay | - sonunda hayatımı düzene koydum, hiç bu kadar iyi hissetmemiştim''

8. 3 yıl

8. 3 yıl

9. 6 ay

9. 6 ay

10. ''25 ay | Gerçekten aklınızı buna verdiğinizde neler başarabileceğiniz inanılmaz.''

10. ''25 ay | Gerçekten aklınızı buna verdiğinizde neler başarabileceğiniz inanılmaz.''
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11. ''Nisan 2022'den beri toplamda 125 kilo verdim. En yüksek kilom 308 lbs idi. Olmak istediğim yerde değilim ama sadece 13 lbs uzağım.''

11. ''Nisan 2022'den beri toplamda 125 kilo verdim. En yüksek kilom 308 lbs idi. Olmak istediğim yerde değilim ama sadece 13 lbs uzağım.''

12. ''5 ayda 15 kilo''

12. ''5 ayda 15 kilo''

13. 3 yıl

13. 3 yıl

14. 4 yıl

14. 4 yıl

15. 1 yıl

15. 1 yıl

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