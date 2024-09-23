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İlişkinizde En Çok Yaptığınız Hata Ne?

etiket İlişkinizde En Çok Yaptığınız Hata Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:01

İlişkilerde hatalar yapılabiliyor. Peki sizin ilişkinde yaptığınız en büyük hata ne öğrenmek ister misiniz? O zaman sizi testimize alalım!

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1. Cinsiyetinizi öğrenerek başlayalım...

2. Şimdi kaç senedir berabersiniz onu da öğrenelim...

3. Partnerinizle genelde neden tartışıyorsunuz?

4. Partneriniz siz olmadan dışarı çıkar mı?

5. Partnerinizi kıskanır mısınız diye sorsak...

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6. Birbirinizin isteklerine ve ihtiyaçlarına saygı duyar mısınız?

7. Partnerinizle birlikte yapmaktan en çok hoşlandığınız şey ne?

8. Birbirinizin sınırlarına saygılı mısınız peki?

Sizin hatanız sürekli birlikte vakit geçirmek!

İlişkilerde en önemli hataların başında sürekli birlikte olmak geliyor. Hiç ayrılmadan her şeyi birlikte yapan çiftler bir süre sonra sıkılabiliyorlar ve bu kavgaya neden olabiliyor. Birlikte vakit geçirmek elbette çok güzeldir ama çiftlerin kendilerine özel alan ayırması da gerekiyor. Kendi arkadaşlarınızla özel bir gün planlayabilir ya da hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. İlla özel bir şey yapmanıza da gerek yok, kendi başınıza evde geçirdiğiniz an bile yeter aslında. Bu sayede birbirinizi daha çok özleyeceksiniz!

Sizin hatanız sürekli partnerinizi kontrol etmek!

Güven, her ilişkinin temeli. Partnerinize güvenseniz bile sürekli nerede olduğunu ve ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız bu bir problem. Tabii ki ne yaptığını merak edebilirsiniz ama bu onu her gittiği yerden görüntülü arayacak kadar olmamalı. Bu ona güvenmediğinize bir işaret olarak görüleceği için partnerinizle aranızı bozabilir. Eğer partnerinize güvenmediğiniz için bu tarz davranışlarda bulunuyorsanız bu durumu partnerinizle konuşmanız gerek!

Sizin hatanız partnerinizi değiştirmeye çalışmanız!

İlişkilerde yapılan hatalardan biri de partneri değiştirmeye çalışmak. Siz de bu hatayı çok yapıyorsunuz. Kafanızda bir partner var ve ilişkideki partnerinizi ona uydurmaya çalışıyorsunuz. Tabii bu karşınızdakini pek memnun etmiyor ve  tartışmanıza, ilişkinizin zarar görmesine neden oluyor. O yüzden yapmanız gereken partnerinizi olduğu gibi kabul etmek!

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