İlişkinizde En Çok Yaptığınız Hata Ne?
İlişkinizde En Çok Yaptığınız Hata Ne?
İlişkilerde hatalar yapılabiliyor. Peki sizin ilişkinde yaptığınız en büyük hata ne öğrenmek ister misiniz? O zaman sizi testimize alalım!
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1. Cinsiyetinizi öğrenerek başlayalım...
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2. Şimdi kaç senedir berabersiniz onu da öğrenelim...
3. Partnerinizle genelde neden tartışıyorsunuz?
4. Partneriniz siz olmadan dışarı çıkar mı?
5. Partnerinizi kıskanır mısınız diye sorsak...
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