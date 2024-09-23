İlişkinizde En Çok Yaptığınız Hata Ne?

İlişkilerde en önemli hataların başında sürekli birlikte olmak geliyor. Hiç ayrılmadan her şeyi birlikte yapan çiftler bir süre sonra sıkılabiliyorlar ve bu kavgaya neden olabiliyor. Birlikte vakit geçirmek elbette çok güzeldir ama çiftlerin kendilerine özel alan ayırması da gerekiyor. Kendi arkadaşlarınızla özel bir gün planlayabilir ya da hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. İlla özel bir şey yapmanıza da gerek yok, kendi başınıza evde geçirdiğiniz an bile yeter aslında. Bu sayede birbirinizi daha çok özleyeceksiniz!