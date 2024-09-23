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Bu İşaretlere Dikkat: İlişkinizin Sizi Kısıtladığını Gösteren 10 Önemli İpucu

etiket Bu İşaretlere Dikkat: İlişkinizin Sizi Kısıtladığını Gösteren 10 Önemli İpucu

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 23:46

Sağlıklı bir ilişkinin sizi mutlu etmesi ve gelişmenize yardımcı olması gerekir. Her ilişkide dönem dönem ufak tartışmaların olması normal karşılansa da kimi ilişkiler, farkında olmadan sizi esiri yapabilir. Peki bu tür ilişkilerde gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza engel olan bazı işaretler var mı?

Elbette var! Gelin birlikte bakalım.

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1. Sürekli Eleştiri

İçinde bulunduğunuz ilişkide karşı tarafın sizi sürekli eleştirdiğini ve yargıladığını hissediyorsanız, bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Çünkü ilişkilerin destekleyici ve öz güven pompalayıcı olması gerekir. Bu nedenle bir partnerin diğerine yaptığı, kendini değersiz hissettiren tavırların hiçbiri normal karşılanmamalıdır.

2. Kontrolcü Davranış

Aşırı kontrol ve koruma acilen müdahale edilmesi gereken durumlar arasındadır. Özellikle iş ne yapacağınıza, ne giyeceğinize ve kiminle görüşeceğinize kadar gelmişse, bağımsızlığınızı acilen geri almaya çalışmanız önemlidir. Aksi halde, bir anda kendinizi boğucu ve kısıtlayıcı bir ortamda bulabilirsiniz.

3. Duygusal Baskı

Kimi zaman ilişkinin üzerimizde bıraktığı olumsuz etki o kadar görünür olmaz ve belki de bu durum, diğerleri arasında en tehlikelisidir. Çünkü duygusal baskıyı ayırt etmek veya kabullenmek her zaman o kadar kolay değildir. Fakat işin içinde tehdit, duygusal şantaj ve duygusal istismar gibi durumlardan herhangi biri varsa, o ilişkiden bir anda uzaklaşmak en doğrusu olabilir.

4. Kariyer Engeli

Kariyer hedeflerinize ulaşmanızı engelleyen eylemlerin hiçbiri hiçbir şekilde kabul edilemez. Dolayısıyla, söz konusu partneriniz bile olduğunda, kendi potansiyelinizi ortaya çıkmanızı önleyen bu tür hareketler karşısında, mümkün olan en erken aşamada tepkinizi göstermeniz önemlidir. Aksi halde, kariyerle başlayan kontrol ortamı giderek bütün hayatınıza egemen olabilir.

5. Maddi Kontrol

Maddi kaynakların kontrolü tek bir kişiye bağlı olduğunda, diğer taraf otomatikman kontrol edilen kişi haline gelir. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise maddi bağımsızlığı kazanarak kendi söz hakkınızı elde etmenizdir. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilen kariyer engelleyici hareketlere ilk aşamada tepki göstermek, bu gibi sonuçların ortaya çıkmasını önleyen etkili bir adımdır.

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6. Sosyal İzolasyon

Partnerinizin sizi ailenizden, arkadaşlarınızdan ve diğer sosyal ortamlardan uzaklaştıran tavırları varsa, bunlar karşısında da önlem almanız gerekir. Kimi zaman ikili ilişkilerde, sırf karşı taraf istemiyor diye kendi çevremizi kısıtlama gereği hissediyor olabiliriz. Ama işin doğrusu, sizin bir birey olduğunuz gerçeğidir ve bu çerçevede, sosyal çevreyi kontrol altına alacak tek kişinin kendiniz olması gerekir.

7. Mutsuzluk ve Güvensizlik

Durum ne olursa olsun, bir ilişkinin içinde kendinizi huzurlu ve mutlu hissetmiyorsanız, ortada bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Elbette her ilişkinin inişi çıkışı vardır ve geçici mutsuzluklar normal karşılanabilir. Fakat bu duygu sürekli hale geldiğinde tehdit alarmları da çalmaya başlar. Çünkü bir ilişkinin en temelde size kendinizi mutlu ve güvende hissettirmesi gerekir.

8. Sürekli Tartışma

Sürekli tartışma ve kavga hali ortamı geren ve sizi olmanız gereken esas kişiden uzaklaştıran sorunlardandır. Bu tür ortamlarda yaşamak her iki taraf için de bir hayli yorucu ve streslidir. Haliyle, sürekli tartışma halinin de normal karşılanmaması ve sorun her ne ise, onun karşısında acil çözümlerin aranması önemlidir.

9. Saygısızlık ve Hakaret

Tartışmanın devamında hakaret ve saygısızlık göstergeleri varsa, bu size kendinizi çok daha kötü hissettirir. Her şeyden önemlisi de, uzun süre hakarete maruz kaldığınızda kendinize olan saygınızı yitirme riskiniz olur. Bu gibi durumlar asla kabul edilemez ve sağlıklı bir ilişkide yer alamaz.

10. Fiziksel Şiddet

Bariz bir sorun varsa o da fiziksel şiddettir ve bunun küçüğü, büyüğü olmaz. Bu nedenle fiziksel şiddeti hiçbir zaman olduğundan az göstermeye çalışmamak, aksine sorun olduğunu kabullenerek bu tehlikeli ortamdan uzaklaşmak gerekir. Çünkü şiddetin her hali, kişiye hem fiziksel hem psikolojik olarak zarar veren tehlikeli durumlardır.

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Yardım aramak için hiçbir zaman geç değil.

İşin iyi yanı, bu tür sorunlar karşısında alınabilecek birçok önlem olduğudur. Bunlardan en etkilisi ise çift terapisidir. Ancak tartışmanın veya kısıtlayıcı hareketlerin seviyesi çift terapisinin ötesinde olduğunda, baskılayıcı ilişkiden kendinizi uzaklaştırmak için başvurabileceğiniz daha farklı yardım kaynakları da mevcuttur. 

Değerli olduğunuzu hatırladığınız ve yanınızda size yardım edecek güvenilir insanlar barındırdığınız sürece, ilişkideki ufak pürüzleri atlatacağınıza ve kendinizi bu gibi durumlara düşürmeyeceğinize eminiz. ❤️

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