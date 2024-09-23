Bu İşaretlere Dikkat: İlişkinizin Sizi Kısıtladığını Gösteren 10 Önemli İpucu

İşin iyi yanı, bu tür sorunlar karşısında alınabilecek birçok önlem olduğudur. Bunlardan en etkilisi ise çift terapisidir. Ancak tartışmanın veya kısıtlayıcı hareketlerin seviyesi çift terapisinin ötesinde olduğunda, baskılayıcı ilişkiden kendinizi uzaklaştırmak için başvurabileceğiniz daha farklı yardım kaynakları da mevcuttur.

Değerli olduğunuzu hatırladığınız ve yanınızda size yardım edecek güvenilir insanlar barındırdığınız sürece, ilişkideki ufak pürüzleri atlatacağınıza ve kendinizi bu gibi durumlara düşürmeyeceğinize eminiz. ❤️