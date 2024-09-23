Bu İşaretlere Dikkat: İlişkinizin Sizi Kısıtladığını Gösteren 10 Önemli İpucu
Bu İşaretlere Dikkat: İlişkinizin Sizi Kısıtladığını Gösteren 10 Önemli İpucu
Sağlıklı bir ilişkinin sizi mutlu etmesi ve gelişmenize yardımcı olması gerekir. Her ilişkide dönem dönem ufak tartışmaların olması normal karşılansa da kimi ilişkiler, farkında olmadan sizi esiri yapabilir. Peki bu tür ilişkilerde gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza engel olan bazı işaretler var mı?
Elbette var! Gelin birlikte bakalım.
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1. Sürekli Eleştiri
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2. Kontrolcü Davranış
3. Duygusal Baskı
4. Kariyer Engeli
5. Maddi Kontrol
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6. Sosyal İzolasyon
7. Mutsuzluk ve Güvensizlik
8. Sürekli Tartışma
9. Saygısızlık ve Hakaret
10. Fiziksel Şiddet
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