Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo vermek sadece fiziksel değişim değil, hayatın tüm yönlerinde bir dönüşüm demek. Bugün kilolarıyla mücadele eden 15 kişinin hem bedenlerini hem de yaşamlarını nasıl dönüştürdüklerine dair ilham verici hikayelerine bakacağız. İşte bu 15 kişinin çektikleri ilerleme resimleriyle dolu ilham verici yolculukları...
Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.
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1. ''Egzersiz yapmadan kilo verebileceğinizin canlı kanıtıyım. Genç olmanın yardımcı olduğunu söyleyeceğim ama neredeyse hepsi diyet.''
2. ''6 ayımı aldı. Aralıklı oruç, hafif ağırlık kaldırma ve semaglutid. Yıllarca yoyo diyeti. Umarım kilo vermem gereken son sefer bu olur.''
3. ''Sonunda aynaya bakıp gördüklerimi beğenmemekten yoruldum. Haftada 4-6 kez yüksek yoğunluklu kaldırma, sabit durum kardiyo ve biraz sabır ve disiplinle kalori açığı bunu başardı.''
4. ''Felçli bir kolon ve bir yıllık steroidler hızla 34 kg almama neden oldu, ancak bir ostomi ve daha iyi sağlık durumum beni istikrarlı bir şekilde kilo vermeye zorladı''
5. ''(1 yıl) Yağ kaybı ilerlemesi''
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6. 1 yıl
7. ''2 Yıl | Hala yapılacak çok iş var''
8. ''Kiloludan zayıf ve boynu felçliye, yürüyen ve kaslıya. Son 3 yıldır çılgın bir yolculuk ama gururluyum!''
9. ''1 yılda bir ton kilo verdim ama şahsen bunu yüzümden başka bir yerde göremediğimi hissediyorum. Dürüst geri bildirime ihtiyacım var'''
10. ''Bu yüzden ilerleme resimleri önemlidir''
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11. ''Ağırlık kaldırmaya başlayalı tam 2 yıl oldu, ilk resim 17 Eylül 2022'de çekildi, netleştirmek için 2021'den beri 110lbs verdim ama sadece 2 yıllık spor salonundaki ilerlememi paylaşmak istedim!''
12. "('5 ay) Aynı tişört, ancak baskı OxiClean ile çıktı 😭''
13. ''2 yıllık dönüşüm. Hala güçlü bir şekilde devam ediyor!''
14. ''Harika hissediyorum!''
15. ''Dürüst geri bildirim verin beyler...''
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