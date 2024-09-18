Gıdalarımızı Saran Ambalajlar Bedenimize Sızıyor: 14 Bin Madde Arasından 3 Bin 601'i Vücudumuzda!

Gıda ambalajlarında kullanılan binlerce kimyasalın insan vücuduna nasıl sızdığını öğrenmek ister misiniz?

Yeni bir araştırma, gıda paketleme materyallerinden saç, kan ve hatta anne sütüne kadar sızan zararlı maddeleri ortaya çıkardı.

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