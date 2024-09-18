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Gıdalarımızı Saran Ambalajlar Bedenimize Sızıyor: 14 Bin Madde Arasından 3 Bin 601'i Vücudumuzda!

Gıdalarımızı Saran Ambalajlar Bedenimize Sızıyor: 14 Bin Madde Arasından 3 Bin 601'i Vücudumuzda!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
18.09.2024 - 12:43

Gıda ambalajlarında kullanılan binlerce kimyasalın insan vücuduna nasıl sızdığını öğrenmek ister misiniz? 

Yeni bir araştırma, gıda paketleme materyallerinden saç, kan ve hatta anne sütüne kadar sızan zararlı maddeleri ortaya çıkardı.

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Yeni yayımlanan bir akademik araştırma, gıda paketlemede kullanılan kimyasalların insan vücudunda nasıl yer bulduğunu detaylandırdı.

Yeni yayımlanan bir akademik araştırma, gıda paketlemede kullanılan kimyasalların insan vücudunda nasıl yer bulduğunu detaylandırdı.

Metalden uçucu organik bileşiklere kadar pek çok kimyasal, ambalajlardan gıdaya, oradan da vücudumuza sızıyor.

Özellikle ftalatlar ve PFAS olarak bilinen "sonsuz kimyasallar" gibi maddeler, endokrin sistemine zarar vererek ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Özellikle ftalatlar ve PFAS olarak bilinen "sonsuz kimyasallar" gibi maddeler, endokrin sistemine zarar vererek ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Bu kimyasallar, sadece gıdalara sızmakla kalmıyor; saç, kan ve hatta anne sütünde bile tespit ediliyor. Araştırma, küresel doku bankalarındaki veritabanlarını inceleyerek bu maddeleri ortaya çıkardı ve sonuçlar düşündüğümüzden çok daha ürkütücü.

Bu kimyasallar, sadece gıdalara sızmakla kalmıyor; saç, kan ve hatta anne sütünde bile tespit ediliyor. Araştırma, küresel doku bankalarındaki veritabanlarını inceleyerek bu maddeleri ortaya çıkardı ve sonuçlar düşündüğümüzden çok daha ürkütücü.

Bilim insanlarına göre en fazla kimyasal sızıntısı plastiklerden geliyor. Plastik ambalajlar, özellikle yüksek sıcaklıklarla temas ettiğinde daha fazla kimyasal salıyor.

Bilim insanlarına göre en fazla kimyasal sızıntısı plastiklerden geliyor. Plastik ambalajlar, özellikle yüksek sıcaklıklarla temas ettiğinde daha fazla kimyasal salıyor.

Araştırmanın yazarlarından Jane Muncke, “Gıdaları mikrodalgaya atmadan önce mutlaka ambalajdan çıkarmalısınız” diyor.

Araştırmanın yazarlarından Jane Muncke, “Gıdaları mikrodalgaya atmadan önce mutlaka ambalajdan çıkarmalısınız” diyor.
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Muncke, plastiklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş kağıt ve kartonun da en büyük risklerden biri olduğunu vurguluyor.

Muncke, plastiklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş kağıt ve kartonun da en büyük risklerden biri olduğunu vurguluyor.

Bu tür paketlerde kullanılan boyaların, gıdaya karışarak sağlık açısından ciddi tehlikeler yaratabileceğini belirtiyor.

Kimyasal tüccarları örgütü olan Amerikan Kimya Konseyi, bu araştırmaya yanıt olarak bir açıklama yayımladı.

Kimyasal tüccarları örgütü olan Amerikan Kimya Konseyi, bu araştırmaya yanıt olarak bir açıklama yayımladı.

Sözcü Erich Shea, ambalaj malzemelerinin güvenliği için kapsamlı analizler yapıldığını belirtti ve araştırmanın tüm kimyasalları geniş kategorilerde bir araya getirmesinin problemli olduğunu savundu.

Sözcü Erich Shea, ambalaj malzemelerinin güvenliği için kapsamlı analizler yapıldığını belirtti ve araştırmanın tüm kimyasalları geniş kategorilerde bir araya getirmesinin problemli olduğunu savundu.

Shea, “Her kimyasalın farklı kullanım alanları ve özellikleri var,” diyerek bu tür bir sınıflandırmanın yanlış sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Shea, “Her kimyasalın farklı kullanım alanları ve özellikleri var,” diyerek bu tür bir sınıflandırmanın yanlış sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

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