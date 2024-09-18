Gıdalarımızı Saran Ambalajlar Bedenimize Sızıyor: 14 Bin Madde Arasından 3 Bin 601'i Vücudumuzda!
Gıdalarımızı Saran Ambalajlar Bedenimize Sızıyor: 14 Bin Madde Arasından 3 Bin 601'i Vücudumuzda!
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Yeni yayımlanan bir akademik araştırma, gıda paketlemede kullanılan kimyasalların insan vücudunda nasıl yer bulduğunu detaylandırdı.
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Özellikle ftalatlar ve PFAS olarak bilinen "sonsuz kimyasallar" gibi maddeler, endokrin sistemine zarar vererek ciddi hastalıklara yol açabiliyor.
Bu kimyasallar, sadece gıdalara sızmakla kalmıyor; saç, kan ve hatta anne sütünde bile tespit ediliyor. Araştırma, küresel doku bankalarındaki veritabanlarını inceleyerek bu maddeleri ortaya çıkardı ve sonuçlar düşündüğümüzden çok daha ürkütücü.
Bilim insanlarına göre en fazla kimyasal sızıntısı plastiklerden geliyor. Plastik ambalajlar, özellikle yüksek sıcaklıklarla temas ettiğinde daha fazla kimyasal salıyor.
Araştırmanın yazarlarından Jane Muncke, “Gıdaları mikrodalgaya atmadan önce mutlaka ambalajdan çıkarmalısınız” diyor.
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Muncke, plastiklerin yanı sıra geri dönüştürülmüş kağıt ve kartonun da en büyük risklerden biri olduğunu vurguluyor.
Kimyasal tüccarları örgütü olan Amerikan Kimya Konseyi, bu araştırmaya yanıt olarak bir açıklama yayımladı.
Sözcü Erich Shea, ambalaj malzemelerinin güvenliği için kapsamlı analizler yapıldığını belirtti ve araştırmanın tüm kimyasalları geniş kategorilerde bir araya getirmesinin problemli olduğunu savundu.
Shea, “Her kimyasalın farklı kullanım alanları ve özellikleri var,” diyerek bu tür bir sınıflandırmanın yanlış sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.
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