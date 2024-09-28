Dünyada Bir İlk: Tip 1 Diyabet Kök Hücreyle Tedavi Edildi! Pankreasının Yeniden İnsülin Üretmesini Sağlandı!
Dünyada Bir İlk: Tip 1 Diyabet Kök Hücreyle Tedavi Edildi! Pankreasının Yeniden İnsülin Üretmesini Sağlandı!
Kaynak: https://www.nature.com/articles/d4158...
Bilim dünyası bir ilke imza attı! Tip 1 diyabet hastası bir kadının, pankreasının yeniden insülin üretmesini sağlayan kök hücre tedavisi, tüm dünyada yaklaşık yarım milyar diyabet hastası için umut oldu! Genç kadın, Nature ile yaptığı bir görüşmede, 'Artık şeker yiyebiliyorum,' dedi.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.
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Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan tip 1 diyabet hastası 25 yaşındaki genç kadın, yeniden programlanmış kök hücre nakli sonrasında kendi insülinini üretmeye başladı.
Tüm dünyanın dikkatini çeken bu tıbbi başarı, Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde hücre biyoloğu olan Deng Hongkui ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi.
Peki, tip 1 diyabeti kök hücre ile tedavi etmeyi sağlayan yeniden programlama nasıl gerçekleştirildi?
Tedavi yöntemi, hastanın kendi insülinini üretmeye başlamasını sağlıyor!
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Bu tedavi yönteminin kesin bir çözüm olarak kabul edilmesi için daha fazla kişide test edilmesi gerekiyor!
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