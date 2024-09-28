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Dünyada Bir İlk: Tip 1 Diyabet Kök Hücreyle Tedavi Edildi! Pankreasının Yeniden İnsülin Üretmesini Sağlandı!

Dünyada Bir İlk: Tip 1 Diyabet Kök Hücreyle Tedavi Edildi! Pankreasının Yeniden İnsülin Üretmesini Sağlandı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.09.2024 - 21:37 Son Güncelleme: 28.09.2024 - 21:38

Bilim dünyası bir ilke imza attı! Tip 1 diyabet hastası bir kadının, pankreasının yeniden insülin üretmesini sağlayan kök hücre tedavisi, tüm dünyada yaklaşık yarım milyar diyabet hastası için umut oldu! Genç kadın, Nature ile yaptığı bir görüşmede, 'Artık şeker yiyebiliyorum,' dedi.

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nature.com/articles/d4158...
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Bildiğiniz gibi tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.

Bildiğiniz gibi tip 1 diyabet, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun üretilen insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır.

Dünya çapında yaklaşık yarım milyar insanı etkileyen diyabet tip 1 ve tip 2 olarak ikiye ayrılıyor. Tip 2 diyabet, vücudun yeterli insülin üretmediği veya hormonu kullanma yeteneğinin azaldığı diyabet hastalığı olarak biliniyor. Tip 1 diyabet ise, bağışıklık sistemi pankreastaki adacık hücrelerine saldırıyor.

Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan tip 1 diyabet hastası 25 yaşındaki genç kadın, yeniden programlanmış kök hücre nakli sonrasında kendi insülinini üretmeye başladı.

Çin'in Tianjing şehrinde yaşayan tip 1 diyabet hastası 25 yaşındaki genç kadın, yeniden programlanmış kök hücre nakli sonrasında kendi insülinini üretmeye başladı.

Genç kadın, kendi vücudundan alınan hücrelerle tedavi edilen ilk diyabet hastası oldu. Nature'ye verdiği demeçte, nakilden bir yıl sonra 'Artık şeker yiyebiliyorum,' diyen kadın 'Her şeyi yemeyi seviyorum, özellikle de güveç yemeyi.' diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Tüm dünyanın dikkatini çeken bu tıbbi başarı, Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde hücre biyoloğu olan Deng Hongkui ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi.

Tüm dünyanın dikkatini çeken bu tıbbi başarı, Pekin'deki Pekin Üniversitesi'nde hücre biyoloğu olan Deng Hongkui ve meslektaşları tarafından gerçekleştirildi.

Vücuttaki her tür dokuyu büyütmek için kullanılabilen ve laboratuvarda süresiz olarak yetiştirilebilir kök hücreler; potansiyel olarak sınırsız bir pankreas dokusu kaynağı sağlamayı başardı. Araştırmacılar, bir kişinin kendi hücrelerinden yapılan dokuyu kullanarak, bağışıklık baskılayıcı ilaçlara olan ihtiyacı da ortadan kaldırmayı umuyorlar.

Peki, tip 1 diyabeti kök hücre ile tedavi etmeyi sağlayan yeniden programlama nasıl gerçekleştirildi?

Peki, tip 1 diyabeti kök hücre ile tedavi etmeyi sağlayan yeniden programlama nasıl gerçekleştirildi?

Tedavi yöntemini geliştiren ekip, tip 1 diyabetli üç kişiden hücreleri çıkardı ve bunları vücuttaki her tür hücreye dönüştürülebilecekleri bir duruma geri döndürdüler. Bu yeniden programlama tekniği, hücrelerin küçük moleküllere maruz bırakılmasını içeriyor. Bu da süreç üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. 

Yapılan işlemi özetlemek gerekirse, tedavi için hastadan alınan hücreler, gerekli işlemlerden geçirilerek yeniden programlanıyor. Böylece tedavi edilen hücreler, insülin hormonu üreten pankreas hücrelerine dönüştürülüyor. Daha sonra hücreler görüntüleme rehberliğinde karın kaslarına enjekte ediliyor. Üstelik bu işlem yarım saatten kısa sürüyor.

Tedavi yöntemi, hastanın kendi insülinini üretmeye başlamasını sağlıyor!

Tedavi yöntemi, hastanın kendi insülinini üretmeye başlamasını sağlıyor!

İki buçuk ay sonra, kadın takviyeye ihtiyaç duymadan yaşamak için yeterli insülin üretmeye başladı! Bu üretim seviyesini bir yıldan fazla bir süredir sürdürüyor. Tıp dünyası bu tedavi yöntemini, diyabet hastaları için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriyor.

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Bu tedavi yönteminin kesin bir çözüm olarak kabul edilmesi için daha fazla kişide test edilmesi gerekiyor!

Bu tedavi yönteminin kesin bir çözüm olarak kabul edilmesi için daha fazla kişide test edilmesi gerekiyor!

Öte yandan bu daha önce tip 2 diyabet tedavisi için de aynı yöntem denenmiş ve başarılı olunmuştu.

Ancak araştırmacılar, hücrelerin insülin üretmeye devam etmesi için 5 yıl gibi bir süre gerektiği belirtiliyor. Bunun için tedavi yönteminin daha geniş bir hasta grubunda test edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar.

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