Dünyada Bir İlk: Tip 1 Diyabet Kök Hücreyle Tedavi Edildi! Pankreasının Yeniden İnsülin Üretmesini Sağlandı!

Tedavi yöntemini geliştiren ekip, tip 1 diyabetli üç kişiden hücreleri çıkardı ve bunları vücuttaki her tür hücreye dönüştürülebilecekleri bir duruma geri döndürdüler. Bu yeniden programlama tekniği, hücrelerin küçük moleküllere maruz bırakılmasını içeriyor. Bu da süreç üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Yapılan işlemi özetlemek gerekirse, tedavi için hastadan alınan hücreler, gerekli işlemlerden geçirilerek yeniden programlanıyor. Böylece tedavi edilen hücreler, insülin hormonu üreten pankreas hücrelerine dönüştürülüyor. Daha sonra hücreler görüntüleme rehberliğinde karın kaslarına enjekte ediliyor. Üstelik bu işlem yarım saatten kısa sürüyor.