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Zayıflamak İçin Bitki Çayı İçen Kişi Kalp Krizi Geçirdi

Zayıflamak İçin Bitki Çayı İçen Kişi Kalp Krizi Geçirdi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
28.09.2024 - 10:07

Son zamanlarda bilim dışı alternatif tıp uygulamaları sık sık gündemimize geliyor. Bu kez de Avustralya'da Çinli bir 'doktorun' zayıflaması için bitki reçete ettiği kişi, hayatını kaybetti. 👇🏻

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Çinli 'doktor' Dr. Shuquan Liu, kendisini "Avustralya'nın önde gelen bitki uzmanı" diye tanımlıyor.

Çinli 'doktor' Dr. Shuquan Liu, kendisini "Avustralya'nın önde gelen bitki uzmanı" diye tanımlıyor.

Dr. Liu, daha önce Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'u tedavi etmişti. Yıllardır da alternatif tıp yöntemlerini birçok insan üzerinde uygulamaya devam ediyor.

Dr. Liu'dan zayıflamak için bitki reçetesi alan 41 yaşındaki kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Dr. Liu'dan zayıflamak için bitki reçetesi alan 41 yaşındaki kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Independent'ın aktardığı haber göre, 41 yaşındaki kimliği açıklanmayan kadın, kilo vermek için 2018'de Dr.Liu'nun kapısını çalmıştı. '101 Wellbeing' adlı programına kaydolan kadın, 2018 yılının Ocak ayında kliniğe 16 kez gitti.

Zayıflamak için bitki çayı kullanan kadın, Şubat ayında bir kalp krizi geçirdi.

Zayıflamak için bitki çayı kullanan kadın, Şubat ayında bir kalp krizi geçirdi.

Yapılan tahlillerde hastada potasyum yetersizliği olduğu tespit edilmiş ayrıca kalp ritim bozukluğu olduğu da ortaya çıkmıştı. 

Hastaneye kaldırılan kadın, 6 gün içinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden hastanın ardından meşhur Dr. Liu'ya soruşturma başlatıldı. Doktorun kadının sağlığı hakkında yeterince bilgisi olmadan bitki çayı tedavisine başlattığı savunuldu.

Hayatını kaybeden hastanın ardından meşhur Dr. Liu'ya soruşturma başlatıldı. Doktorun kadının sağlığı hakkında yeterince bilgisi olmadan bitki çayı tedavisine başlattığı savunuldu.

Dr. Liu'nun tıbbi ilaçları 'Batılı araçlar' olarak gördüğü ve hastalarını sadece 'geleneksel Çin tıbbına uygun şekilde' uygulamaya aldığı belirtiliyor.

Komisyonun kararı ise doktorun 'büyük bir özensizlik' sergilediği yönünde oldu. Dr.Liu'nun lisansı üç yıllığına askıya alındı.

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