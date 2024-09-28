Zayıflamak İçin Bitki Çayı İçen Kişi Kalp Krizi Geçirdi
Zayıflamak İçin Bitki Çayı İçen Kişi Kalp Krizi Geçirdi
Son zamanlarda bilim dışı alternatif tıp uygulamaları sık sık gündemimize geliyor. Bu kez de Avustralya'da Çinli bir 'doktorun' zayıflaması için bitki reçete ettiği kişi, hayatını kaybetti. 👇🏻
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Çinli 'doktor' Dr. Shuquan Liu, kendisini "Avustralya'nın önde gelen bitki uzmanı" diye tanımlıyor.
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Dr. Liu'dan zayıflamak için bitki reçetesi alan 41 yaşındaki kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Zayıflamak için bitki çayı kullanan kadın, Şubat ayında bir kalp krizi geçirdi.
Hayatını kaybeden hastanın ardından meşhur Dr. Liu'ya soruşturma başlatıldı. Doktorun kadının sağlığı hakkında yeterince bilgisi olmadan bitki çayı tedavisine başlattığı savunuldu.
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