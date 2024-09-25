Metin Arolat'ın Ölümüyle Yeniden Gündeme Gelen Kokteyl Serum ve Atoma Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı Geldi!

Öztürk yaptığı açıklamada, “Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama hayatını kaybettiği gün eve gelip 'Karışım, vitamin, mineral yapıyoruz. Kendinizi iyi hissettiriyoruz.' diyip serum yapanlar var. O gün mekana geldiğinde kendisinin bunu yaptırdığını söylemiş. O gazla çıkmış sahneye. Sahnede şarkı söylerken düştü adam. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan ispatlanmamış bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda.' ifadelerine yer verdi.