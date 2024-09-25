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Metin Arolat'ın Ölümüyle Yeniden Gündeme Gelen Kokteyl Serum ve Atoma Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı Geldi!

Metin Arolat'ın Ölümüyle Yeniden Gündeme Gelen Kokteyl Serum ve Atoma Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı Geldi!

Serum
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 21:51

Geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ardından 'serum takviyesi' iddiaları ortaya çıktı. Son yıllarda bir hayli yaygınlaşan 'atom', 'vitamin takviye edilmiş serum' ve 'iksir' hakkında uyarı ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. 

İşte, detaylar...

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Sanat camiasını yasa boğan Metin Arolat'ın beklenmedik ölümünün ardından ortaya çıkan 'serum' detayı sağlık bakanlığını harekete geçirdi.

Sanat camiasını yasa boğan Metin Arolat'ın beklenmedik ölümünün ardından ortaya çıkan 'serum' detayı sağlık bakanlığını harekete geçirdi.

Ünlü şarkıcının sahnede şarkı söylerken geçirdiği kalp krizi ve beklenmedik ölümünün nedeninin vitamin takviyesi adı altında yapılan 'serumların' olabileceğine dair uyarı müzisyen dostu Kaan Öztürk'ten geldi.

Metin Arolat'ın 20 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Kaan Öztürk, sanatçının sahneye çıkmadan önce kendisini kötü hissettiği için serum takviyesi aldığını belirtti ve uyardı: "Bunun kesinlikle araştırılması lazım"

Metin Arolat'ın 20 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Kaan Öztürk, sanatçının sahneye çıkmadan önce kendisini kötü hissettiği için serum takviyesi aldığını belirtti ve uyardı: "Bunun kesinlikle araştırılması lazım"

Öztürk yaptığı açıklamada, “Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama hayatını kaybettiği gün eve gelip 'Karışım, vitamin, mineral yapıyoruz. Kendinizi iyi hissettiriyoruz.' diyip serum yapanlar var. O gün mekana geldiğinde kendisinin bunu yaptırdığını söylemiş. O gazla çıkmış sahneye. Sahnede şarkı söylerken düştü adam. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan ispatlanmamış bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda.' ifadelerine yer verdi.

Kokteyl Serum ile İlgili Detaylı Bilgi Haberimizde 👇

Halk arasında 'kokteyl serum', 'atom' ya da 'iksir' adı verilen vitamin eklenmiş serumların, bilinçsiz bir şekilde kullanımına karşı uyarı ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan geldi!

Halk arasında 'kokteyl serum', 'atom' ya da 'iksir' adı verilen vitamin eklenmiş serumların, bilinçsiz bir şekilde kullanımına karşı uyarı ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan geldi!

'Serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır!' 

Yalnızca hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı uyarıda, 'damar yolu ile verilen vitaminlerin hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi alerjik reaksiyona yol açabileceği' belirtildi.

Yalnızca hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı uyarıda, 'damar yolu ile verilen vitaminlerin hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi alerjik reaksiyona yol açabileceği' belirtildi.

Mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiği açıkça ifade edilen “vitamin eklenmiş serumun” yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere ve ciddi sıvı kayıplarında yapılabileceği de belirtildi. 

UYARI: Hiçbir ilaç, medikal ürün, bitki ya da tedavi edici madde uzman hekim kontrolü olmadan kullanılmamalıdır! 

İşte, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan o uyarı! 👇

İşte, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan o uyarı! 👇
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