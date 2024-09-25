Metin Arolat'ın Ölümüyle Yeniden Gündeme Gelen Kokteyl Serum ve Atoma Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı Geldi!
Metin Arolat'ın Ölümüyle Yeniden Gündeme Gelen Kokteyl Serum ve Atoma Sağlık Bakanlığı'ndan Uyarı Geldi!
Geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ardından 'serum takviyesi' iddiaları ortaya çıktı. Son yıllarda bir hayli yaygınlaşan 'atom', 'vitamin takviye edilmiş serum' ve 'iksir' hakkında uyarı ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.
İşte, detaylar...
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Sanat camiasını yasa boğan Metin Arolat'ın beklenmedik ölümünün ardından ortaya çıkan 'serum' detayı sağlık bakanlığını harekete geçirdi.
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Metin Arolat'ın 20 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Kaan Öztürk, sanatçının sahneye çıkmadan önce kendisini kötü hissettiği için serum takviyesi aldığını belirtti ve uyardı: "Bunun kesinlikle araştırılması lazım"
Halk arasında 'kokteyl serum', 'atom' ya da 'iksir' adı verilen vitamin eklenmiş serumların, bilinçsiz bir şekilde kullanımına karşı uyarı ise Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan geldi!
Yalnızca hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini hatırlatan Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı uyarıda, 'damar yolu ile verilen vitaminlerin hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi alerjik reaksiyona yol açabileceği' belirtildi.
İşte, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan o uyarı! 👇
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