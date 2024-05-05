Atom, Vitamin, İksir: Hastane Dışı Serumlara Karşı Uyarı Yapıldı!

Özellikle son yıllarda, doktor gözetimi olmadan, bazı hastane dışı merkezlerde serum uygulaması yapılıyor. Evde hizmet veren bu uygulamalar, özellikle bir an önce eski sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından veya hastaneye gidemeyenler tarafından tercih ediliyor.