Atom, Vitamin, İksir: Hastane Dışı Serumlara Karşı Uyarı Yapıldı!
Atom, Vitamin, İksir: Hastane Dışı Serumlara Karşı Uyarı Yapıldı!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/serum-cilgin...
Son yıllarda hastane dışı serum uygulamaları oldukça yaygınlaştı. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Doç. Dr. Özlem Dikme, hastane dışı serumlara karşı ciddi uyarılarda bulundu.
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Grip, soğuk algınlığı, halsizlik gibi şikayetlerinizden dolayı hastane dışı tedavi yöntemlerine başvurmuş olabilirsiniz.
Evde hastane dışı çalışanlar tarafından verilen bu sağlık hizmetleri, "atom, vitamin kokteyli" gibi farklı isimlerle hastalara serum uygulaması gerçekleştiriyor.
Serumlar içerisinde yer alan yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesici, glutatyon gibi içerikler, alerjik reaksiyonlara, şoklara neden olabiliyor.
"Serum yaşa, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz."
"Bir hasta sağlık kabininde böyle bir tedavi alıp evine gidiyor. 1 saat sonra kötüleşiyor."
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