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Atom, Vitamin, İksir: Hastane Dışı Serumlara Karşı Uyarı Yapıldı!

Atom, Vitamin, İksir: Hastane Dışı Serumlara Karşı Uyarı Yapıldı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 14:30

Son yıllarda hastane dışı serum uygulamaları oldukça yaygınlaştı. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Doç. Dr. Özlem Dikme, hastane dışı serumlara karşı ciddi uyarılarda bulundu.

Dikkat: Bu içerik herhangi bir sağlık, ilaç önerisi içermemektedir. Konuyla ilgili doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/serum-cilgin...
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Grip, soğuk algınlığı, halsizlik gibi şikayetlerinizden dolayı hastane dışı tedavi yöntemlerine başvurmuş olabilirsiniz.

Grip, soğuk algınlığı, halsizlik gibi şikayetlerinizden dolayı hastane dışı tedavi yöntemlerine başvurmuş olabilirsiniz.

Özellikle son yıllarda, doktor gözetimi olmadan, bazı hastane dışı merkezlerde serum uygulaması yapılıyor. Evde hizmet veren bu uygulamalar, özellikle bir an önce eski sağlığına kavuşmak isteyenler tarafından veya hastaneye gidemeyenler tarafından tercih ediliyor.

Evde hastane dışı çalışanlar tarafından verilen bu sağlık hizmetleri, "atom, vitamin kokteyli" gibi farklı isimlerle hastalara serum uygulaması gerçekleştiriyor.

Evde hastane dışı çalışanlar tarafından verilen bu sağlık hizmetleri, "atom, vitamin kokteyli" gibi farklı isimlerle hastalara serum uygulaması gerçekleştiriyor.

Bu tarz bazı uygulamaların reklamları, sosyal medyada da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ancak bu tarz uygulamalar, sağlığı tehdit edebiliyor.

Serumlar içerisinde yer alan yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesici, glutatyon gibi içerikler, alerjik reaksiyonlara, şoklara neden olabiliyor.

Serumlar içerisinde yer alan yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesici, glutatyon gibi içerikler, alerjik reaksiyonlara, şoklara neden olabiliyor.

Kişinin hastane ortamında olmaması durumunda, müdahelede geç kalındığında ise üzücü tablolar karşımıza çıkabiliyor. Serum uygulamaları o denli yaygınlaştı ki artık evlerde, kuaförlerde, spor salonlarında bile uygulandıklarını duymak mümkün.

"Serum yaşa, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz."

"Serum yaşa, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz."

Sözcü'nün aktardığına göre, Türkiye Acil Tıp Derneği'nden Doç. Dr. Özlem Dikme, konuyla ilgili ciddiye alınması gereken açıklamalarda bulundu.

'Bu şekilde acillere başvuran vakalarda artış olduğunu, yoğun bakımlık olan hastalar olduğunu görmeye başladık. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine, hatta kalp durmasına dahi sebep olabilir.'

"Bir hasta sağlık kabininde böyle bir tedavi alıp evine gidiyor. 1 saat sonra kötüleşiyor."

"Bir hasta sağlık kabininde böyle bir tedavi alıp evine gidiyor. 1 saat sonra kötüleşiyor."

'Uzun süre de yoğun bakımda yatıyor hasta. Bu tarz hastalarla çok karşılaşmaya başlar olduk. Her türlü serum tedavisinin mutlaka tam teşekküllü bir hastane ortamında uygulanması gerekli.' diyen Dikme, hastane dışı serum uygulamalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

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