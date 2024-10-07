Sevgilin Senin İlk Hangi Özelliğine Vuruldu?
Sevgilin Senin İlk Hangi Özelliğine Vuruldu?
Şimdi, sevgilinin senin ilk hangi özelliğine vurulduğunu keşfetmeye hazır mısın? Hazırsan, başlayalım!👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
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2. İlk buluşmanızda ne kadar güldünüz? Puanlar mısın?
3. Peki, hangi mekanda buluştunuz?
4. İlk buluşmanızda en çok hangi şeyde ortak paydada buluştunuz?
5. Söyle bakalım, ilk öpücük ilk buluşmada mı geldi?
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