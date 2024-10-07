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Sevgilin Senin İlk Hangi Özelliğine Vuruldu?

etiket Sevgilin Senin İlk Hangi Özelliğine Vuruldu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 22:01

Şimdi, sevgilinin senin ilk hangi özelliğine vurulduğunu keşfetmeye hazır mısın? Hazırsan, başlayalım!👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. İlk buluşmanızda ne kadar güldünüz? Puanlar mısın?

3. Peki, hangi mekanda buluştunuz?

4. İlk buluşmanızda en çok hangi şeyde ortak paydada buluştunuz?

5. Söyle bakalım, ilk öpücük ilk buluşmada mı geldi?

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6. Partnerinle birlikte yapmaktan en zevk aldığınız aktivite ne?

7. İlk görüşte aşk mıydı sizinki?

8. Son olarak, sen bir tatlı olsan hangisi olurdun?

Her özelliğine!

Partnerin seni ilk gördüğü an her özelliğine vuruldu. Seni sen yapan her şeyi sevdi, kusurlarını bile... Ama sen de aynı şekilde onun olumsuz yanlarını görmeden seviyorsun. Böyle sevilmek ne kadar güzel, çok imrendik. Aşkı kusursuz yaşayan birilerini görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bu yüzden, sizin duygusal yoğunluğunuz bize öyle iyi geldi ki, aşka dair içimizdeki umutların tekrar yeşermesine neden oldu.

Fikirlerine!

Partnerin senin fikirlerine ve karakterine vuruldu. Sen konuşmaya, kendinden bahsetmeye başladığın ilk an, senin dalgana kapılıp gitti. Hak ettiğin, yıllarca beklediğin aşkı yaşıyorsun. Değer verdiğin, değerli hissettiğin bir ilişki içinde olduğunu öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Sizin gibi uyumlu ve sevgi dolu bir çift görmek bize gerçek aşkın hala var olduğunu hatırlatıyor.

Güzel huyuna!

Kaşına, gözüne, boyuna, posuna yavrum tü tü tü maşallah! İlk bakışta vurulacak güzelliktesin. Ama senin güzelliğin sadece dışsal değil, içsel güzelliklerin de bizi büyülüyor. Fiziksel çekiciliğin yanı sıra, senin içten gelen nezaketin, sevgin ve merhametin seni özel kılıyor. Partnerin de en çok bu özelliğinden etkilendi.

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