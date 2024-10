Sevgilin Senin İlk Hangi Özelliğine Vuruldu?

Partnerin seni ilk gördüğü an her özelliğine vuruldu. Seni sen yapan her şeyi sevdi, kusurlarını bile... Ama sen de aynı şekilde onun olumsuz yanlarını görmeden seviyorsun. Böyle sevilmek ne kadar güzel, çok imrendik. Aşkı kusursuz yaşayan birilerini görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Bu yüzden, sizin duygusal yoğunluğunuz bize öyle iyi geldi ki, aşka dair içimizdeki umutların tekrar yeşermesine neden oldu.