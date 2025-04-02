Aşk Hayatına Göre Hangi Romantik Komedi Filminde Olurdun?

Sen tam bir macera ruhusun! Hayatın her anından keyif almaya çalışıyor ve aşkta da aynı tavrı sergiliyorsun. Bu nedenle sana uyan film tabii ki Mamma Mia! Olur da Yunan adalarına gidip bir yaz aşkı yaşarsan, kimse şaşırmasın! Ayrıca, pozitif enerjin ve spontane kararlarınla çevrendekileri etkilemeyi başarıyorsun. Senin için aşk, bir maceradan ibaret.