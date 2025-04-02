Aşk Hayatına Göre Hangi Romantik Komedi Filminde Olurdun?
Aşk Hayatına Göre Hangi Romantik Komedi Filminde Olurdun?
Aşk hayatımız bazen bir romantik komedi filmi kadar eğlenceli olurken bazen de karmaşık olabilir. Peki sen hangi romantik komedi filminin başrol oyuncususun? Hemen soruları cevapla ve sonucu öğren! 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. İlk randevun için gitmek isteyeceğin bir mekan seç bakalım. 👇
3. Kendini tek kelimeyle tanımlamanı istesek...
4. Bir ayrılık sonrasında en çok ne yaparsın?
5. Büyük aşkını hangi dizi/film klişesi ile bulmak isterdin?
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6. Aşk hayatında başına gelen en trajikomik olay hangisi olabilir?
7. Peki, hangi şarkı senin aşk hayatını özetler?
8. Bir romantik komedi filminde senin rolün ne olurdu?
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