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Hayalindeki Düğünü Planla, Nerede Evlilik Teklifi Alacağını Söyleyelim!

etiket Hayalindeki Düğünü Planla, Nerede Evlilik Teklifi Alacağını Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.04.2025 - 23:01

Nerede evlenme teklifi alacağını öğrenmek için tek yapman gereken, bu eğlenceli testi tamamlamak. Hadi başlayalım ve hayallerindeki süsleyen o 'Evet! ' in nerede geleceğini şekillendirelim!

Hazırsan seni teste alıyoruzzz👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!

2. Düğün organizasyonunu hangi mevsimde yapmak istersin?

3. Misafirlerine ikram etmek için bir düğün pastası seç.

4. Bu detay çok önemli. Nerede olsun düğünün?

5. Peki, nikahı düğünde mi yapacaksın? (Ayrı bir günde ve organizasyonda olabilir)

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6. Düğünün sonunda bekarlara fırlatılacak gelin çiçeğini seç.

7. Düğünde gelin ve damat olarak nasıl görünmek istersiniz?

8. Son olarak, düğün çekiminiz nerede yapılsın istersin?

İkinizin arasında romantik bir organizasyonla gerçekleşecek evlilik teklifi.

İkinizin arasında romantik bir organizasyonla gerçekleşecek evlilik teklifi.

Partnerin, senin için öyle özel bir an yaratacak ki, her şey sadece ikinize ait olacak. Şık bir organizasyon, incelikle düşünülmüş detaylarla seni saracak ama en güzeli o an yalnız olmanız… Hiç kimse olmayacak etrafta, sadece siz iki kişilik bir dünyada o özel anı paylaşacaksınız. Partnerin sana öyle içten ve derin sözler söyleyecek ki, hayatının geri kalanında her anını hatırlayacaksın. O sözler, sadece evlenme teklifinin ötesinde olacak; sana hayat boyu sevgisini ve bağlılığını hissettirecek.

Deniz kenarında, gün batımında, romantik bir organizasyon…

Deniz kenarında, gün batımında, romantik bir organizasyon…

Aylardan yaz, hava sıcak ve hafif bir esinti var. Güneş, ufukta batarken denizin üzerinde altın ışıklar parlıyor. İşte o an, seni hayatın en özel teklifine götürecek. Deniz kenarında, romantik ve özenle hazırlanmış bir organizasyon seni bekliyor. Her detay, senin için en ince şekilde düşünülmüş: mumlar, çiçekler... Yanında mutluluğunu paylaşmak istediğin birkaç dostun da olacak. Onlar, en güzel anında yanında olup bu özel anı seninle birlikte kutlayacaklar.

Sen evlenme teklifini aşkın ve tutkunun başkenti Paris’te alacaksın.

Sen evlenme teklifini aşkın ve tutkunun başkenti Paris’te alacaksın.

Partnerin sana Fransa’ya gitmeyi teklif ettiğinde, o anı zaten hissedeceksin. İçinde bir şeyler uyanacak, bir hisse kapılacaksın. Çünkü Paris, seni bekliyor. O özel an, Eyfel Kulesi’nin önünde ya da Seine Nehri’nin kenarında gerçekleşecek. Yanına, teklifini kabul ederken giymek için özel bir kıyafet al. Anın tadını çıkar ve bu büyülü anı unutulmaz kıl.

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miray soysal
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