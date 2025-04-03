Hayalindeki Düğünü Planla, Nerede Evlilik Teklifi Alacağını Söyleyelim!
Hayalindeki Düğünü Planla, Nerede Evlilik Teklifi Alacağını Söyleyelim!
Nerede evlenme teklifi alacağını öğrenmek için tek yapman gereken, bu eğlenceli testi tamamlamak. Hadi başlayalım ve hayallerindeki süsleyen o 'Evet! ' in nerede geleceğini şekillendirelim!
Hazırsan seni teste alıyoruzzz👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek teste başlayalım!
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2. Düğün organizasyonunu hangi mevsimde yapmak istersin?
3. Misafirlerine ikram etmek için bir düğün pastası seç.
4. Bu detay çok önemli. Nerede olsun düğünün?
5. Peki, nikahı düğünde mi yapacaksın? (Ayrı bir günde ve organizasyonda olabilir)
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6. Düğünün sonunda bekarlara fırlatılacak gelin çiçeğini seç.
7. Düğünde gelin ve damat olarak nasıl görünmek istersiniz?
8. Son olarak, düğün çekiminiz nerede yapılsın istersin?
İkinizin arasında romantik bir organizasyonla gerçekleşecek evlilik teklifi.
Deniz kenarında, gün batımında, romantik bir organizasyon…
Sen evlenme teklifini aşkın ve tutkunun başkenti Paris’te alacaksın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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