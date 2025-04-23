Bu Sene 23 Nisan'ı Kutlayamayan Çocuklar da Var: Hayatları Ellerinden Alınmış Çocuklarımız
Bugün birçok çocuk şenlik alanlarında gülüyor, bayraklar sallıyor. Ama bazıları o alanlara hiç ulaşamadı. Hayatları, ellerinden erken alındı. Kimseye zarar vermediler. Sadece çocuklardı. Bu yıl 23 Nisan’ı kutlayamayan çocuklarımızı, adlarıyla ve hikayeleriyle hatırlamak istiyoruz. Çünkü bir çocuğun yokluğu yalnızca ailesinin değil, hepimizin eksikliğidir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin Güran (8 yaşında)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rabia Naz Vatan (11 yaşında)
Mattia Ahmet Minguzzi (15 yaşında)
Müslüme Yağal (3 yaşında)
Ecrin Kurnaz (1,5 yaşında)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Leyla Aydemir (4 yaşında)
Abdurrahman Özkul (14 yaşında)
Eylül Yağlıkara, Ufuk Tatar, Sami Yusuf Marangoz, Gizem Akdeniz...
Kartalkaya Otel Yangını - Bolu
Çocukların gülmediği bir bayram, tam bayram sayılmaz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın