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Yaşam
Bu Sene 23 Nisan'ı Kutlayamayan Çocuklar da Var: Hayatları Ellerinden Alınmış Çocuklarımız

Bu Sene 23 Nisan'ı Kutlayamayan Çocuklar da Var: Hayatları Ellerinden Alınmış Çocuklarımız

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 12:39

Bugün birçok çocuk şenlik alanlarında gülüyor, bayraklar sallıyor. Ama bazıları o alanlara hiç ulaşamadı. Hayatları, ellerinden erken alındı. Kimseye zarar vermediler. Sadece çocuklardı. Bu yıl 23 Nisan’ı kutlayamayan çocuklarımızı, adlarıyla ve hikayeleriyle hatırlamak istiyoruz. Çünkü bir çocuğun yokluğu yalnızca ailesinin değil, hepimizin eksikliğidir.

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Narin Güran (8 yaşında)

Narin Güran (8 yaşında)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran tutuklandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rabia Naz Vatan (11 yaşında)

Rabia Naz Vatan (11 yaşında)

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeni konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak olayın aydınlatılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ve savcılık soruşturması sonucunda takipsizlik kararı verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi (15 yaşında)

Mattia Ahmet Minguzzi (15 yaşında)

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025'te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gençlik şiddeti üzerine tartışmaları beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında olayın organize suç kapsamında değerlendirileceği açıklandı.

Müslüme Yağal (3 yaşında)

Müslüme Yağal (3 yaşında)

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 19 Kasım 2021'de bulundu. Olayla ilgili olarak dedesi Hasan Yağal tutuklandı ancak daha sonra delil yetersizliği nedeniyle beraat etti...

Ecrin Kurnaz (1,5 yaşında)

Ecrin Kurnaz (1,5 yaşında)

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs 2019'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kalıntıları, 20 gün sonra evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili olarak üvey babaanne Hacer Kurnaz, 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Leyla Aydemir (4 yaşında)

Leyla Aydemir (4 yaşında)

Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayram ziyareti sırasında 15 Haziran 2018'de kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede bulundu. Olayla ilgili olarak yargılanan 7 sanığın tamamı hakkında beraat kararı verildi.

Abdurrahman Özkul (14 yaşında)

Abdurrahman Özkul (14 yaşında)

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, 2025 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Kolunu makineye kaptırması sonucu ağır yaralanan Özkul, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eylül Yağlıkara, Ufuk Tatar, Sami Yusuf Marangoz, Gizem Akdeniz...

Eylül Yağlıkara, Ufuk Tatar, Sami Yusuf Marangoz, Gizem Akdeniz...

Bazı çocuklar ne yazık ki güvende olmaları gereken en yakın çevrelerinde hayatlarını kaybetti. Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, toplumun hafızasında derin bir iz bıraktı. 

Hatay’da ailesiyle birlikte gittiği yaylada kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar da uzun süren aramaların ardından yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bitlis’in Ahlat ilçesinde, evinin yakınında kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, bir gün sonra dere yatağında ölü bulundu. Adana’da, evinin önünden kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz ise çok kısa sürede tüm ülkenin gündemine oturdu ve ne yazık ki o da hayata veda eden çocuklarımız arasında yer aldı.

Kartalkaya Otel Yangını - Bolu

Kartalkaya Otel Yangını - Bolu

21 Ocak 2025'te Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olayda, en az 36'sı 18 yaş ve altında olmak üzere çocuklar da yaşamını yitirdi. Yangın, okulların yarıyıl tatilinin ilk günlerinde meydana geldiği için otel, aileler ve çocuklarla doluydu. Faciada birçok aile tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Çocukların gülmediği bir bayram, tam bayram sayılmaz.

Çocukların gülmediği bir bayram, tam bayram sayılmaz.

Her çocuğun hakkı olan neşe, bazıları için bu bayramda da yarım kaldı. Onlar artık ne şiir okuyabiliyor, ne süslenmiş sınıflarda sandalye kapmaca oynayabiliyor. Hayatlarının en coşkulu olması gereken çağında sustular, susturuldular. Şimdi sıra bizde: onların yerine konuşmakta, hatırlatmakta, unutturmamakta. Çünkü çocuk susar, sen susma.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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