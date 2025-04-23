Bu Sene 23 Nisan'ı Kutlayamayan Çocuklar da Var: Hayatları Ellerinden Alınmış Çocuklarımız

Bazı çocuklar ne yazık ki güvende olmaları gereken en yakın çevrelerinde hayatlarını kaybetti. Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, toplumun hafızasında derin bir iz bıraktı.

Hatay’da ailesiyle birlikte gittiği yaylada kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar da uzun süren aramaların ardından yaşamını yitirmiş halde bulundu. Bitlis’in Ahlat ilçesinde, evinin yakınında kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, bir gün sonra dere yatağında ölü bulundu. Adana’da, evinin önünden kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz ise çok kısa sürede tüm ülkenin gündemine oturdu ve ne yazık ki o da hayata veda eden çocuklarımız arasında yer aldı.