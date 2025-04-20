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İlişkide Kıskançlık Seviyen Hangi Dizi Karakterine Yakın?

etiket İlişkide Kıskançlık Seviyen Hangi Dizi Karakterine Yakın?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.04.2025 - 23:01

Kıskançlık, her ilişkide dozunda olduğunda tatlı bir baharat gibi olabilir ama fazlası bazen işleri karıştırabilir! Peki, senin kıskançlık seviyen hangi dizi karakterine yakın? Haydi beraber öğrenelim!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerin telefonunu açıkta bıraktı. Ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın, partnerinin bir başkasıyla kahve içtiğini söyledi. Tepkin ne olur?

4. Peki diyelim ki partnerin yeni tanıştığı bir kişiden çok fazla bahsediyor. Ne yaparsın?

5. Partnerin bir oyuncunun çok yakışıklı/güzel olduğunu söyledi. Ne tepki verirsin?

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6. Bir durum oldu ve partnerin eski bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Tepkin nasıl olur?

7. Partnerinle ilgili tek bir şeyi değiştirme gücün olsa, neyi değiştirirdin?

8. Son olarak bu şarkıcılardan favorini seçer misin?

Jessica Day - New Girl

Sen kıskançlık konusunda oldukça rahat birisin ve ilişkide güveni en önemli şey olarak görüyorsun. Partnerinin sosyal hayatına, arkadaş çevresine ve geçmişine saygı duyuyorsun. Hatta bazen fazla rahat olman, karşı tarafın “Acaba hiç mi kıskanmıyor?” diye düşünmesine bile sebep olabiliyor. Ama aslında, senin için asıl önemli olan sevgi, uyum ve eğlenceli vakit geçirmek. Olaylara pozitif tarafından bakıyor, küçük şeyleri büyütmemeyi tercih ediyorsun. Kıskançlık krizlerine girmek yerine, sevgilinle birlikte keyifli anılar biriktirmeye odaklanıyorsun. Sonuçta, en sağlıklı ilişkiler güven üzerine kurulmaz mı?

Ross Geller - Friends

Kıskançlık konusunda orta seviyedesin; bazen hafif krizler yaşasan da genelde dengeli biri olduğunu söyleyebiliriz. Partnerine güveniyorsun ama zaman zaman eski sevgilileri, yeni tanıştığı insanları veya fazla samimi bulduğun kişileri içten içe sorguluyorsun. Onun hayatına fazla müdahale etmiyorsun ancak içinde küçük bir 'acaba?' sorusu dönüp durabiliyor. Ufak stalklar yapabilir, sosyal medya hareketlerini inceleyebilirsin ama çoğunlukla bunu büyütmeden kendi kendine hallediyorsun. Duygularını bazen bastırıyor, bazen de gereksiz yere büyük tepkiler veriyorsun. Kendi içsel güvensizliklerini aşarsan, ilişkide daha sağlıklı bir iletişim kurabilirsin

Blair Waldorf - Gossip Girl

Sen kıskançlığı bir sanat formuna dönüştüren, kontrolü elinde tutmayı seven bir sevgilisin! Partnerinin her hareketine dikkat eder, sosyal medyada kimlerle etkileşimde olduğunu, eski sevgililerini ve arkadaş çevresini detaylıca incelersin. Kendine olan güvenin yüksek ama yine de en ufak bir tehdit hissettiğinde hemen harekete geçiyorsun. Bazen kıskançlığın biraz manipülatif tavırlara dönüşebilir ama her zaman zekice ve stratejik hareket ediyorsun. Kendi değerini biliyor ve ilişkinde “kim daha güçlü?” sorusunu sormaktan çekinmiyorsun. Ama unutma, bazen biraz rahatlamak ve her şeyi kontrol etmeye çalışmamak ilişkinin sağlığı için daha iyi olabilir!

Walter White - Breaking Bad

Sen kıskançlıkta level atlamış, kontrolü elinde tutmak isteyen bir sevgilisin! Partnerinin hayatındaki her detaya hakim olmak istiyor, bazen paranoya seviyesine ulaşabiliyorsun. Mesajlarına, kimlerle görüştüğüne hatta gün içinde ne yaptığına dair sürekli bilgi almak istiyorsun. Kıskançlık duygun o kadar yoğun ki bazen partnerin bunu bir sevgi göstergesi gibi görse de çoğu zaman baskıcı olabilir. Eski sevgililer, yeni arkadaşlar, iş yerindeki meslektaşları… Kendi kafanda sürekli analiz yapıyor ve her şeyi sorguluyorsun. Bu kadar kontrolcü olmak ilişkini zorlaştırabilir; biraz daha rahatlamayı ve güvenmeyi öğrenirsen hem sen hem de partnerin daha mutlu olabilirsiniz.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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