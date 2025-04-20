Sen kıskançlıkta level atlamış, kontrolü elinde tutmak isteyen bir sevgilisin! Partnerinin hayatındaki her detaya hakim olmak istiyor, bazen paranoya seviyesine ulaşabiliyorsun. Mesajlarına, kimlerle görüştüğüne hatta gün içinde ne yaptığına dair sürekli bilgi almak istiyorsun. Kıskançlık duygun o kadar yoğun ki bazen partnerin bunu bir sevgi göstergesi gibi görse de çoğu zaman baskıcı olabilir. Eski sevgililer, yeni arkadaşlar, iş yerindeki meslektaşları… Kendi kafanda sürekli analiz yapıyor ve her şeyi sorguluyorsun. Bu kadar kontrolcü olmak ilişkini zorlaştırabilir; biraz daha rahatlamayı ve güvenmeyi öğrenirsen hem sen hem de partnerin daha mutlu olabilirsiniz.