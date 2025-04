Sen kıskançlığı bir sanat formuna dönüştüren, kontrolü elinde tutmayı seven bir sevgilisin! Partnerinin her hareketine dikkat eder, sosyal medyada kimlerle etkileşimde olduğunu, eski sevgililerini ve arkadaş çevresini detaylıca incelersin. Kendine olan güvenin yüksek ama yine de en ufak bir tehdit hissettiğinde hemen harekete geçiyorsun. Bazen kıskançlığın biraz manipülatif tavırlara dönüşebilir ama her zaman zekice ve stratejik hareket ediyorsun. Kendi değerini biliyor ve ilişkinde “kim daha güçlü?” sorusunu sormaktan çekinmiyorsun. Ama unutma, bazen biraz rahatlamak ve her şeyi kontrol etmeye çalışmamak ilişkinin sağlığı için daha iyi olabilir!