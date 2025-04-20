İlişkide Kıskançlık Seviyen Hangi Dizi Karakterine Yakın?
Kıskançlık, her ilişkide dozunda olduğunda tatlı bir baharat gibi olabilir ama fazlası bazen işleri karıştırabilir! Peki, senin kıskançlık seviyen hangi dizi karakterine yakın? Haydi beraber öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Partnerin telefonunu açıkta bıraktı. Ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın, partnerinin bir başkasıyla kahve içtiğini söyledi. Tepkin ne olur?
4. Peki diyelim ki partnerin yeni tanıştığı bir kişiden çok fazla bahsediyor. Ne yaparsın?
5. Partnerin bir oyuncunun çok yakışıklı/güzel olduğunu söyledi. Ne tepki verirsin?
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6. Bir durum oldu ve partnerin eski bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Tepkin nasıl olur?
7. Partnerinle ilgili tek bir şeyi değiştirme gücün olsa, neyi değiştirirdin?
8. Son olarak bu şarkıcılardan favorini seçer misin?
Jessica Day - New Girl
Ross Geller - Friends
Blair Waldorf - Gossip Girl
Walter White - Breaking Bad
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